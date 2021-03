Karol G: “Tuve propuestas muy indecentes en el camino”, la cantante habló de su carrera musical

Karol G, cantante colombiana de música urbana.

En entrevista con la revista Bocas, de la cual este mes es su portada, Carolina Giraldo Navarro, quien nació 14 de febrero, 1991 en Medellín, y ahora es conocida como Karol G, contó detalles de cómo ha sido su lucha junto a su padre y manager, Guillermo Giraldo, para ser la latina #1 en el mundo por segundo año consecutivo (2019-2020), según los Billboard.

La cantante le contó al medio, que ella y su padre entendieron en 2018, que su carrera tuvo que ir “por el camino lento”, cuando se dieron el abrazo en medio del programa de Don Francisco Te invita, cuando era una artista, de 27 años, que lograba el éxito con su álbum (Unstoppable, 2017).

Para ese momento, Karol G ya había ganado el Grammy Latino a mejor nuevo artista, merito que festejo con su padre a quien llevó de la mano al escenario, para contarle a todos que el era el hombre al que le debía 99% del éxito de su carrera, a lo que él añadió: “A la Academia, a los Latin Grammy y a todos los de la industria: mi Dios les pague por creer en nuestro proyecto”.

Karol G junto a su padre Guillermo Giraldo. Foto: latingrammy.com

Ganarse un campo en la industria no fue sencillo, pero con perseverancia ocupa uno de los lugares en el que pocas triunfan como solista, y más dentro de la nueva generación del reguetón, cantando letras abiertamente sexualizadas como sus colegas hombres.

Una carrera hecha a pulso, en la que el acompañamiento de su padre fue fundamental, la artista le contó al medio de su experiencia cuando se presento al reality musical Factor XS.

“Cuando empezaron los comerciales de la segunda temporada de Factor XS, mi papá insistía en que yo fuera. Mandó a un familiar a que hiciera la fila y llegó con el número, al otro día tenía que ir a presentarme. Me dejé llevar. Pasé a la final y me fui para Bogotá, allá compartí con 150 niños. No llegué a las galas de televisión; cuando quedábamos once y escogían seis, salí. La decepción fue supergrande para mis papás. Ellos se culparon mucho, que si no había usado la ropa correcta, que tal vez no había elegido la canción correcta. Fue un momento de aprendizaje muy bonito. De ahí llegué a Medellín con esas ganas de ser más extrovertida”, sostuvo la artista.

Además, reveló que su gusto por la música no era solo un hobbie, pues ella estudio en la Universidad de Antioquia, por eso sus más fervientes fanáticos conocen su canal de Youtube CaritoGCol, en donde ella subía covers de canciones que grababa en su casa.

“Esos covers eran los exámenes de mi profesora de técnica vocal. Yo estudié casi seis años con Mirabay Montoya, que es una de las grandes maestras de la música en Colombia. Eran cinco días a la semana, y para los exámenes me ponía canciones de Alicia Keys, Mariah Carey, Celine Dion”, detalló Karol.

En medio de risas, la paisa contó que fue hasta voz para comerciales de juguetes como Barbie, Hasbro y Play Doh, pues una tarde, mientras estudiaba con su profesora, ella empezó hacer voces graciosas, por las que su profesora se asombró.

“Ella tenía el contacto directo con la persona que se encarga de hacer todos los comerciales... Ella me llevó y me dijo que hiciera voces. Yo nunca lo había hecho, pero trataba de hacer lo que me decían y, ¡guau!, hice eso como por dos años... Fui voz de Polly Pocket, de Barbie, de niñas chiquitas jugando con muñequitos. Al final, recuerdo que decía: Son las nuevas mascotas para coleccionar, de Hasbro”, relató en medio de risas la cantante de reguetón.

En medio de su carrera también se encontró personas que no hicieron propuestas profesionales, según Karol, hubo momentos en los que se sintió incomoda y agredeció tener siempre a su padre cerca.

“Tuve propuestas muy indecentes en el camino, de gente para la que tú te conviertes en algo negociable; era una situación que me dolía mucho. Fue muy bonito tener a mi papá respaldándome en esos momentos. Yo le decía: Papi, esa persona está con cosas extrañas que me hacen sentir incómoda y yo creo que por ahí no es”, señaló en entrevista.

Ahora es un mujer de 30 años, la cual se defiente en la escena musical con puro talento. En su último álbum, Ocean (2019), colaboraron figuras como Damian Marley, Anuel AA, Yandel, Maluma, J Balvin y Nicky Jam. Del tema Culpables, una de las canciones más exitosas de este álbum, dio pie a su noviazgo con Anuel AA, el trapero puertorriqueño con el que se comprometió en el 2020 y con quien parece que terminó su relación de dos años en los últimos días.

‘Bichota’, como ahora la catalogan por su reciente sencillo, es la latina número uno en el mundo por segundo año consecutivo (2019 y 2020), según Billboard, una de las cantante más vista en YouTube, y de las más escuchadas en la plataforma Spotify, en donde tiene 33 millones de oyentes mensuales y un acumulado de más de 2.200 millones de streams, al menos hasta finales del 2020.

Su carrera no hace otra cosa que expandirse. A inicios de febrero, el portal Bloomberg, una corporación estadounidense que proporciona información financiera global, la ubicó en el puesto 10 de su Pop Star Power Rankings, el listado que mide, mes a mes, las 25 estrellas del pop más grandes del mundo y que incluye actualmente a cinco puertorriqueños (Bad Bunny como #1 del listado) y cuatro colombianos.

Ahora prepara el lanzamiento de su tercer álbum de estudio: KG0516, un nombre encriptado del 16 de mayo del 2005, la fecha de “la primera vez que en un papel legalmente me llamé Karol G”, reveló la cantante paisa.

