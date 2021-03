Con la tercera edición de Nido se abre el telón del Festival de Cine de Cartagena 2021 en su edición ‘Interruptus’

Imagen Oficial Festival Internacional de Cine de Cartagena 'Interruptus' 2021. Foto: Cortesía Festival.

Tras contar con más de tres mil asistentes durante sus dos primeras ediciones, NIDO se traslada este año a la virtualidad para seguir celebrándose en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, este 24 y 25 de marzo. Todos los eventos son gratuitos y requieren de inscripción previa.

El futuro de una industria diversa y convergente con un enfoque especial desde la perspectiva de los Nuevos Medios y Narrativas en la era de la distribución digital (y en los tiempos de crisis), es el eje central de esta tercera edición de NIDO.

Desde este miércoles y hasta el jueves 25 de marzo se llevarán a acabo diferentes charlas que buscan reflexionar sobre la labor de la industria audiovisual de la mano de invitados nacionales e internacionales de primer nivel.

Dago García y Fernando Trueba fueron los encargados del conversatorio de apertura de Nido y hablaron de su trabajo en la película ganadora del Premio Goya El olvido que seremos.

Durante el conversatorio García le preguntó al director si alguna vez se imaginó ganar un Goya a Mejor Película Iberoamericana. “Pues mira, nunca, nunca lo pude imaginar y me ha hecho mucha ilusión por todo el equipo colombiano”, respondió Trueba.

“Cuando me ofrecieron hacer este proyecto mi reacción fue de susto y dije que no, que no se podía hacer. Afortunadamente reconsideré la opinión, volví a leer el libro y dijimos hagamos la película”, añadió el director español.

Este miércoles también se dio a conocer la Convocatoria Muestra Diversidad Netflix-FICCI, con tema central: la diversidad entendida en su multiplicidad más amplia de formas.

En esta jornada también participarán otras voces provenientes de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, Netflix, Caracol Televisión, Warner Media - Cartoon Network, Santa Barbara Films - Warner Bros Pictures, Fox Telecolombia – Estudios México, Dolby, Webcongress, Facebook, GEMA Colombia, Retina Latina, RTVC Sistemas de Medios Públicos, Canal Capital o la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, entre otros y países invitados como España, Brasil, Argentina o México.

Así será el Ficci ‘Interruptus’ durante el 2021

Programación, Salón FICCI (agenda académica), alianza con ANAFE y Tributo a Terry Gilliam. Estos fueron los anuncios sobre la edición especial ‘Interruptus’, que el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias realizará este año.

Entre los anuncios hechos por las directivas del festival figura la programación que podrá verse presencialmente y al aire libre en la ciudad de Cartagena cada noche de luna llena a partir de este 28 de marzo y hasta el 24 de junio, con una agenda conformada por 25 largometrajes y 34 cortometrajes.

Dados los cambios permanentes a los que obliga la pandemia tanto a nivel logístico como a la distribución y ruta de las películas, el festival aseguró que revelará más adelante la programación prevista para las noches de luna llena entre los meses de julio a octubre. En la agenda están presentes secciones de cortos como Muestra Cine Afro, Muestra Cine Indígena, Tierra Adentro, Cortisona, Cortos de Aquí y Onda Corta.

“El Ficci Interruptus no es un reto fácil ni una edición sencilla. Es un festival donde reaccionamos a una circunstancia única y adversa para la cultura, una edición que no está creada en condiciones de libertad, pero de gran resistencia y que supone negarnos a desaparecer y apagarnos”, expresó en su intervención Felipe Aljure, director artístico del Ficci.

También dijo que, es más fácil irse a la virtualidad pero “creemos en la necesidad de lo colectivo y reivindicamos ese espacio para reunirnos en torno a las películas, que es donde el ser humano está en su esencia”.

Sedes del Ficci ‘Interruptus’

En total serán cinco los puntos de proyección – tres fijos y dos itinerantes - en los que los cartageneros y los visitantes de la ciudad podrán encontrarse alrededor de la gran pantalla.

El Museo Histórico de Cartagena - MUHCA-, en su reconocido patio del Palacio de la Inquisición será la sede de dos proyecciones cada una de las jornadas de luna llena. La Plaza de la Proclamación, habitual sede del FICCI, también será escenario de doble jornada cinematográfica.

En alianza con la Armada de Cartagena, la Bahía de las Ánimas tendrá fondeado un Buque Cine cada noche de luna llena entre los meses de marzo a octubre.

Manteniendo la mirada hacia los barrios de toda la ciudad y como parte de Cine en los Barrios uno de los eventos icónicos del FICCI, la pantalla móvil del cine llegará a las canchas abiertas de los barrios Canapote, Nelson Mandela, Caracoles, San Francisco, Almirante Colón, La Boquilla, San José de los Campanos, Las Palmeras y la Unidad Deportiva Rocky Valdés.

Distintos lugares emblemáticos de la ciudad, desde el Castillo de San Felipe hsta la Plaza de la Aduana, Getsemaní, algunas de las playas y la muralla, serán el quinto de los escenarios sede del este evento.

Igualmente, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena - CFCE - será, una vez más, la sede oficial del Ficci. Allí tendrán lugar un gran número de eventos presenciales como la agenda académica, que podrán ser seguidos en streaming desde el resto del país.

Salón Ficci

En fechas que coinciden con las proyecciones de Luna Llena, tendrá lugar el tradicional Salón FICCI, la agenda académica del festival, con el objetivo de promover la reflexión crítica y el diálogo alrededor de temas que interesan al cine, y con un apartado especial denominado ‘Un mundo. Manadas salvajes y rebaños mansos’.

El CFCE será también el anfitrión de la ‘Pantalla de las Naciones’ a través de la cual distintas embajadas en Colombia de países como Israel, Estados Unidos, Francia, España o Brasil se suman al ‘Interruptus’ con la proyección de películas que inciten las reflexiones universales y recuerden los lenguajes que unen a la sociedad y que, en la actual coyuntura de distanciamiento y esfuerzos simultáneos -e independientes - de los Estados para superar la pandemia, han pasado a un segundo plano.

Para ampliar información y conocer la agenda de los meses de abril a octubre puede visitar www.ficcifestival.com

Tributos 2021

Los tradicionales tributos del festival son un reconocimiento a aquellas personas que, además de tener una brillante trayectoria dentro del mundo del cine, se han destacado, por sus aportes a la cultura y por su humanismo. En el mes de marzo el primero de los tributos que traerá el evento lo recibirá Terry Gilliam.

“Con su inconfundible sentido del humor, su estética barroca, sus mundos imposibles y su especial irreverencia, el exmiembro de los inolvidables Monty Python, cuenta entre su filmografía con títulos tan emblemáticos como “La vida de Brian” (1979), “Brazil” (1985), “Las aventuras del barón de Munchausen” (1988), “12 monos” (1995), “Muerte y asco en las Vegas” (1998) o su más reciente “El hombre que mató a Don Quijote” (2018), una película con la que soñó por 30 años”, informó el Ficci.

En reconocimiento a su insustituible trayectoria, el evento le entregará al norteamericano nacionalizado inglés, una India Catalina de plata en filigrana artesanalmente labrada por las hermanas Herrera, herederas de la tradición familiar orfebre de Mompox.

El evento, junto a un conversatorio, será transmitido por la página web del festival y sus redes sociales, la noche del 27 de marzo.

