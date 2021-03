Rescatan cuatro personas atrapadas en el río Sumapaz

Defensa Civil

Este martes se conoció que cuatro turistas que realizaban una actividad conocida como ‘rápidos’ la cual consiste en subir a una balsa y navegar por ríos o cuerpos de agua con alta fuerza y rapidez, quedaron atrapados en el medio del agua por la intensidad del movimiento en Sumapaz, Melgar. Sin embargo, afortunadamente la Defensa Civil presente los pudo rescatar.

Luis Fernando Vélez, director de la Defensa del Tolima expresó que las cuatro personas implicadas no sufrieron ningún inconveniente y le pidió a la ciudadanía evitar este tipo de actividades de alto riesgo en medio de una emergencia por las fuertes lluvias de las últimas semanas que han aumentado los niveles de los ríos.

También se conoció que este lunes murió un joven venezolano tras lanzarse a un estanque del que no volvió a salir en la laguna El Escobal, en Ibagué. Ahora la Fiscalía le hace la respectiva inspección al cuerpo tras el rescate por parte de la Defensa CIvil.

Por otro lado en Sumapaz, localidad de Bogotá hubo un desacuerdo tras finalizar el consejo de seguridad adelantado el pasado miércoles 17 de marzo por las alcaldías de la Sabana de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la cúpula militar y los ministerios de Defensa y del Interior, cuando la mandataria de Bogotá, Claudia López, abandonó la reunión ante diferencias con respecto a quienes son los culpables de los recientes asesinatos en la localidad de Sumapaz.

López salió por su cuenta a ofrecer declaraciones a la prensa sobre lo conversado durante el Consejo regional. Allí reiteró lo señalado esta mañana en una carta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque, en la que aseguró que los hechos de violencia son una consecuencia del incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno nacional.

“Es muy importante decir que no tendríamos estas secuelas si se cumplieran los acuerdos de paz, Bogotá necesita paz, Sumapaz necesita paz, Colombia necesita paz. Y que se cumplan los acuerdos de paz en todo el territorio es garantía. Los campesinos necesitan protección, no bombardeos, y estamos seguros que en la medida en que se construya paz integral, presencia social e inclusión productiva de nuestros campesinos en Sumapaz y en todo Colombia, tendremos a campesinos sembrando y no a campesinos victimas de bombardeos y de la acción de grupos ilegales”, sentenció la mandataria.

Posteriormente salió el ministro Molano, quien aseveró que, “no compartimos de ninguna manera el argumento de que es el incumplimiento de los acuerdos de paz lo que genera violencia en la sabana de Bogotá o el Sumapaz”. A la voz del funcionario se unió la del comandante de la Brigada XIII del Ejército, general David Gómez, quien señaló que, contrario a lo dicho por López, “en Cundinamarca no hay grupos armados organizados, no hay disidencias de las Farc”.

No obstante, las partes si llegaron a acuerdos en otros temas referentes a la seguridad de la región, como la necesidad de más pie de fuerza de la Policía Nacional, por lo que se fortalecerán las capacidades de la institución en Bogotá y Cundinamarca a través de varias estrategias, como la apertura de 5.000 becas para igual numero de personas en dicha corporación. De estas, 2.000 serán financiadas por la administración capitalina y 1.000 más provendrán del Ministerio del Interior.

