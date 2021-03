La temporada invernal de Colombia se extenderá hasta junio, según el Ideam

Inundación en Cali.

Las fuertes precipitaciones que por estos días han azotado a buena parte del centro del país están lejos de acabarse, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. La entidad reiteró en las últimas horas que el frente lluvioso se extenderá hasta junio próximo.

De acuerdo con la directora del Instituto, Yolanda González, lo más seguro es que la Semana Santa, que va desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, se mantenga con clima lluvioso en los departamentos de Nariño, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y la mayor parte de la región Andina.

“El día jueves en horas de la tarde y de la noche se incrementarán las precipitaciones. El viernes podemos tener eventos extremos de precipitaciones en gran parte de la región pacífica y de la región andina. Hacia el sábado e inicio de Semana Santa esperamos fuertes precipitaciones también en la Amazonía colombiana, el piedemonte amazónico y el piedemonte llanero”, explicó González a Noticias 1.

De igual forma, y una vez el frente lluvioso termine de atravesar la Amazonía y el centro del país, la directora señaló que, es de esperar que se presenten importantes caídas de agua en el Golfo de Urabá, el sur de Sucre, varios sectores de Córdoba y el sur de Bolívar. Las lluvias también se mantendrán en Norte de Santander y Santander, donde ya hacen presencia en este momento.

Según el pronóstico del Ideam, los departamentos con más riesgo de deslizamientos bajo esas predicciones son Antioquia, Nariño, Huila y buena parte del Magdalena medio. No obstante, agregó, no se descarta la aparición de intervalos secos, por lo que invitó a la población a no bajar la guardia si estos llegan a presentarse.

González ya había explicado en entrevistas anteriores que, la actual temporada invernal se está viendo potenciada por el fenómeno de La Niña, que ha estado en efecto en el país desde agosto del año pasado.

“No importa en qué fase de desarrollo se encuentre este fenómeno, siempre genera precipitaciones en el territorio, además se encuentra con la temporada de lluvias. El Ideam recomienda que se tomen todas las medidas necesarias”, le explicó la funcionaria al diario El Espectador a principios de este mes.

Desde entonces, la situación no ha dado tregua. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde el 1 de marzo, se han registrado un total de 318 eventos en 193 municipios y 20 departamentos, con una afectación de 3.451 familias, 45 personas fallecidas, 23 heridos, 3 desaparecidos, 2.382 viviendas averiadas y 30 viviendas destruidas.

Esa misma entidad reportó que. los eventos más recurrentes han sido los movimientos en masa (175), inundaciones (54) y crecientes súbitas (35); seguidos de temporales (24), vendavales (20), avenidas torrenciales (7), granizadas (2) y tormenta eléctrica (1). Los departamentos con mayor número de eventos registrados han sido Cundinamarca (35), Huila (29), Nariño (24), Valle del Cauca (23) y Antioquia (21).

Las poblaciones más afectadas han sido Dabeiba, donde una creciente afectó a 157 familias que vieron como se inundaron y averiaron sus viviendas, así como la plaza de mercado municipal, una institución educativa y 59 locales comerciales; Cali, que fue escenario de lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones que afectaron a 135 familias de la Comuna 20; y Salgar, municipio antioqueño que presenció el aumento de caudal del río Barroso y de las quebradas La Liboriana y Clara Arriba, y que dejo a 38 familias damnificadas.

