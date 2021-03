“Reinaldo Rueda se quería quedar en la Roja”: exgerente de la selección chilena

Foto de archivo: El DT de Chile, Reinaldo Rueda, en un partido ante Argentina por la Copa América de Brasil 2019. Julio 6, 2019. REUTERS/Amanda Perobelli





La partida de Reinaldo Rueda de la selección chilena volvió a ser tema, pues Ian Mac Niven, ex gerente de la Roja, contó detalles sobre la salida del colombiano y, además, explicó las razones de su renuncia a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.

En una entrevista con El Mercurio, el exdirigente reconoció: “Renuncié por dos cosas. Un tema personal, fue un desafío ejercer el cargo por cuatro años y ahora es momento de arriesgarme a hacer otras cosas. Y lo segundo, ya venía pasando, estaba desgastado, yo no quería ser cómplice de tonteras. Temas de raíz, de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo Rueda fue la guinda de la torta. Ya no podía seguir. No podía avalar eso. La forma fue terrible”.

Mac Niven agregó: “Reinaldo se quería quedar y no tenía por qué salir. Pero Milad declara que la señora está disconforme, que Rueda está disconforme. Esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Debieron buscar una salida directa y no por el lado. Eso me dolió mucho”.

Pero el exjugador de la Universidad Católica no se quedó ahí y, también, cuestionó el sistema en que se maneja el organismo de Quilín. “El directorio tiene un poder más allá de lo normal. Se mezcla la liga con la Federación. El 95 por ciento de los ingresos de la ANFP son producto de la selección adulta y ningún directorio, con ingresos históricos por venta de derechos comerciales y de TV de la selección, ha sido capaz de hacer un ‘Pinto Durán’ 2.0. Todo proyecto es el fin de semana, es tapar hoyos con tierra”, concluyó.

