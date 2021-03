Millonarios descartó acciones legales contra Boca Juniors por el frustrado pase de Andrés Felipe Román

Andrés Felipe Román, futbolista de Millonarios. / (Colprensa/Sergio Acero).

Andrés Felipe Román viajó el mes pasado a Argentina para enfundarse los colores de Boca Juniors y vivir su primera experiencia en el balompié del exterior. El lateral derecho bogotano hizo los exámenes médicos de rigor y los doctores del conjunto ‘azul y oro’ reportaron una anomalía en el corazón del jugador y, finalmente, no firmó con la el gigante sudamericano.

El futbolista de 25 años regresó a Colombia y se presentó a Millonarios, club de origen, para realizarse estudios específicos, con el fin de descartar la miocardiopatía hipertrófica que podría causarle una muerte súbita, como informaron los medios argentinos. Desde entonces ha seguido un proceso médico en el que le han practicado exámenes de rigor, como el que le hicieron en el cierre de febrero, en la Clínica Shaio.

“El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de las pruebas no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. El paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo, durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad ni de muerte súbita de causa no clara”, dio a conocer el departamento de comunicaciones del club capitalino.

En las últimas horas, el presidente de la institución, Enrique Camacho, habló con el equipo periodístico de Azul Totalsobre el tema de Román y las determinaciones que tomaron alrededor de la forma en que procedió Boca Juniors, bajándole el pulgar al talentoso futbolista.

“Fue una decisión soberana y unilateral de Boca Juniors y nosotros, desde el punto de vista institucional la aceptamos. Todo club puede aceptar, o no, a un jugador de acuerdo con sus estándares médicos. Por eso Millonarios no demandará a Boca, porque en este deporte es normal no fichar a un futbolista, siguiendo directrices del club”,indicó el directivo.

También subrayó que no le gustó la forma en la que manejaron el tema, por parte de los medios de comunicación argentinos, y que eso perjudicó notablemente a Andrés Felipe Román. “Lo que sí resultó incómodo es lo que se dijo del jugador, las afirmaciones de algunos médicos y de la prensa. Ese es un tema aparte, pero hay que tenerlo en consideración para casos similares en el futuro”, apuntó.

Finalmente, Camacho confirmó que los exámenes cardiológicos y físicos del lateral derecho están siendo monitoreados desde Alemania, mientras el futbolista está adelantando un proceso denominado como readaptación, de forma que pueda volver a la competencia, una vez reciba el visto bueno de los médicos que están al frente de su caso.

