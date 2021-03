Por trino contra el uribismo, Procuraduría investiga a Claudia López por presunta participación en política

En la mañana de este miércoles, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una investigación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su supuesta participación política en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el proceso que adelanta la Fiscalía para solicitar la preclusión de los cargos por fraude procesal y manipulación de testigos.

A inicios de marzo, cuando la Fiscalía General anunció la solicitud de preclusión del caso del exmandatario, la alcaldesa López publicó un trino en el que arremetió contra Uribe y el ente acusador, por el rumbo que tomó el caso.

La investigación que se adelantará contra la burgomaestre será para determinar si ella incurrió o habría querido ingerir en política desde su cargo público. Este fue el trino de López:

“No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, manifestó López.

Reacciones

Jennifer Arias es la representante del Centro Democrático (partido que lidera naturalmente Uribe Vélez) que solicitó la investigación de la Procuraduría y calificó los trinos de López como “un delito”.

“He solicitado que se revise el trino de la alcaldesa Claudia López en donde manifiesta que van a ganar las elecciones. Me pregunto, ¿esto no es participación política? Todos sabemos que un alcalde, un gobernador o un funcionario público de este nivel no puede hacerlo. Es un delito”, aseguró Arias.