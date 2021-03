En 15 sectores de Bogotá tendrán cortes de luz este miércoles 24 de marzo

Por reparaciones y mantenimientos el servicio de electricidad será interrumpido en 15 zonas de Bogotá. Foto: Codensa

Con el fin de adelantar el mantenimiento de rutina en la red eléctrica, como también llevar a cabo la reparación en postes de iluminación, transformadores, estaciones eléctricas, entre otros, que integran el sistema que proporciona electricidad a la capital colombiana, el Grupo de Energía de Bogotá anunció, por medio de Enel-Codensa, labores de mantenimiento que conllevará a cortes e interrupciones de este servicio público para 15 sectores de las 19 localidades urbanas de la ciudad, como en algunas veredas de su zona rural.

Desde Infobae Colombia compartimos con la comunidad la lista de barrios y sectores en los que no se contará con electricidad durante este miércoles 24 de marzo de 2021.

En la mayoría de estas zonas las interrupciones del servicio durarán unas pocas horas, pero en algunas podría ser de hasta por un día completo, por eso es importante revisar también los horarios.





Suspensión del servicio de luz





Ciudad Bolívar

De la carrera 17 a la 19, entre las calles 68 Sur y 71 Sur, en el sector de Villa Gloria, a partir de las 6:45 a.m. y hasta las 5:30 p.m.





San Cristóbal

De la carrera 3ª a la 5ª, entre las calles 4ª Sur y 6ª Sur, en el sector de Buenos Aires, a partir de las 10 a.m. y hasta las 1 p.m.

De la calle 4ª Sur a la 6ª Sur, entre las carreras 3ª y 5ª, en el sector de Buenos Aires, a partir de las 6:30 a.m. y hasta las 9:30 p.m.





Santa Fe

De la carrera 5ª a la 7ª, entre las calles 0 y 2ª, en el sector de Las Cruces, a partir de las 1:30 p.m. y hasta las 4:30 p.m.





Tunjuelito

De la calle 49 Sur a la 51 Sur, entre las carreras 36 y 38, en el sector de Fatima, a partir de las 8 a.m. y hasta las 5:30 p.m.





Kennedy

De la calle 51 Sur a la 53 Sur, entre las carreras 76 y 78, en el sector de Nueva Roma, a partir de las 8:15 a.m. y hasta las 10:15 a.m.





Bosa

De la calle 87 Sur a la 89 Sur, entre las carreras 86 y 88, en el sector de San Bernardino XVIII, a partir de las 7:45 a.m. y hasta las 12:45 del mediodía.

De la calle 72 Sur a la 74 Sur, entre las carreras 77 y 79, en el sector de Villa Any, a partir de las 7:15 a.m. y hasta las 1:15 p.m.

De la carrera 76 a la 78, entre las calles 72 Sur y 74 Sur, en el sector de El Palmar, a partir de las 2 p.m. y hasta las 5:30 p.m.





Barrios Unidos

De la calle 70 a la 72, entre las carreras 28 y 30, en el sector de Once de noviembre, a partir de las 2 p.m. y hasta las 4:30 p.m.

De la carrera 28 a la 30, entre las calles 71 y 73, en el sector de Once de noviembre, a partir de las 8:45 a.m. y hasta las 11 a.m.

De la carrera 38 a la 52, entre las calles 71 y 75, en el sector de San Fernando, a partir de las 8:15 a.m. y hasta las 3:45 p.m.

De la carrera 49 a la 51, entre las calles 78 y 80, en el sector de Jorge Eliécer Gaitán, a partir de las 8 a.m. y hasta las 3:30 p.m.

De la carrera 47 a la 49, entre las calles 93 y 95, en el sector de Río Negro, a partir de las 9:15 a.m. y hasta las 3:30 p.m.





Usaquén

De la calle 108 a la 110, entre las carreras 16 y 18, en el sector de Santa Paula, a partir de las 9 a.m. y hasta las 2:30 p.m.





Suba

Autopista Norte en el kilómetro 16, en el sector de Guaymaral, a partir de las 7:30 a.m. y hasta las 4:45 p.m.





Recomendaciones para la comunidad

Codensa también tiene a su disposición la línea telefónica 115 en la que se pueden reportar emergencias relacionadas con daños en el servicio de electricidad.

También para dejar comentarios, sugerencias o para ponerse en contacto con la empresa de energía, se dispuso la línea 711 51 15.

Como servicio para la comunidad, Enel-Codensa subraya la importancia de realizar una programación de actividades para que los cortes no afecten sus planes diarios.

Evite la compra de perecederos, o de artículos que necesiten refrigeración, para que no haya daños o detrimentos que afecten su salud.

También es recomendable que se desconecten los electrodomésticos antes de que se restablezca el servicio, por si hay picos eléctricos que puedan afectarlos.

Codensa le recuerda la importancia de facilitar el acceso del personal técnico, previamente identificado, a edificios, conjuntos y unidades residenciales.

Tenga en cuenta que los trabajos pueden ser cancelados o cambiarse, de acuerdo con el clima, por ejemplo lluvia y tormentas eléctricas, si ponen en riesgo la integridad del personal técnico de la empresa.

