Denuncian presunta inmunidad jurídica de funcionarios del Banco Europeo en Colombia

Reunión del Presidente Iván Duque y del Presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer. Foto: Colprensa.

El pasado 22 de julio de 2019, Colombia suscribió un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones para una representación regional de esa entidad financiera en el país, con la instalación de una oficina en Bogotá para manejar sus proyectos en América Latina.

Según el proyecto de ley 139 de 2019, “el Acuerdo busca permitir la operación del BEI en Colombia, mediante la definición del estatus, privilegios e inmunidades del BEI, de su representación regional, de sus agentes y empleados y de los miembros de sus órganos de gobierno”.

Ese proyecto se volvería a presentar al Congreso de la República, con el fin de hacer posible la operación de la oficina en el país, afianzar la relación de Colombia con la Unión Europea y ampliar la oferta financiera en el territorio nacional con una de las principales fuentes de inversión extranjera.

Sin embargo, el proyecto, especialmente las inmunidades necesarias para la consolidación del acuerdo, han despertado la oposición de algunos senadores colombianos. Wilson Arias, senador del Polo Democrático, asegura que la protección a los funcionarios de la entidad financiera europea es peligrosa.

“El Senado va a aprobar un proyecto de acuerdo para que funcionarios del Banco Europeo de Inversiones (BEI) vengan a Colombia y, si quieren robar, traficar y lavar dinero, nada les pase”, sentenció el congresista Arias.

Precisamente, al congresista le parece inconveniente el artículo 4 del proyecto, en el cual se establecen privilegios e inmunidades que buscan que la Oficina Regional del Banco Europeo de Inversiones en Colombia pueda operar de manera independiente al Estado, por tratarse de una entidad internacional.

“En tanto organización internacional, bajo el Derecho Internacional, las actividades del BEI deberían ser conducidas de manera independiente al Estado donde las desarrolla. Para tales efectos, la República de Colombia, mediante este artículo acuerda concederle privilegios e inmunidades al BEI como institución, así como a aquellos funcionarios del Banco que se encuentran allí detallados y en concordancia con las definiciones del artículo primero”, señala el proyecto de ley.

Arias calificó el proyecto como “un pacto de impunidad” debido a las 18 inmunidades que, según el senador, establecen que “los bienes, activos e instalaciones tanto del banco como de sus funcionarios en Colombia no podrán ser intervenidos por las autoridades del país, no se les podrá revisar sus cuentas, toda la documentación de ellos será confidencial e intocable para nuestro Estado. No se le podrá detener ni arrestar a ellos y tampoco a sus familiares”, señaló el congresista del Polo.

Lo que más le preocupa a Arias es que el acuerdo de Cooperación Financiera firmado entre el BEI y la República de Colombia contiene exenciones tributarias, que le concede a la entidad el no pago de impuestos en las operaciones realizadas, lo que constituye una exoneración de tributos respecto de los préstamos otorgados a los beneficiarios de los créditos en Colombia.

El acuerdo expone que “este artículo resulta de especial importancia para una institución como el BEI, pues maneja movimientos financieros que, de lo contrario, serían objeto de control, reduciendo de manera importante la capacidad de este órgano financiero de traer los dineros encaminados al cumplimiento (de) su misión en Colombia”.

“No estamos hablando de un Banco Impoluto, en 2019 recibió 228 denuncias de conductas prohibidas entre las cuales se registra fraude en proyectos de infraestructura”, aseguró Arias. Cabe mencionar que el Banco Europeo es uno de los financiadores del Metro de Bogotá, una de las obras de infraestructura más importantes del país que tiene un valor por encima de los 12 mil millones de pesos.

El acuerdo establece que los privilegios e inmunidades son una condición esencial para facilitar el trabajo independiente de una institución internacional y gozar de protección en sus comunicaciones. Así mismo, en el artículo 11 se podría desmentir a Arias, debido a que en él se aclara que el fin último de los privilegios e inmunidades se circunscribe estrictamente a facilitar el trabajo del BEI, “y no para beneficiar personalmente a cualquiera de sus funcionarios. En este espíritu, se establece que ambas Partes cooperarán para evitar abusos a los privilegios”.

El Banco Europeo es una de las principales fuentes de financiación en Colombia, financia más de 450 proyectos al año en 160 países del globo, y al ser una entidad constituida como sin ánimo de lucro, ofrece una de las tasas de interés más bajas del mercado internacional. Los proyectos que financia deben contribuir al desarrollo del país y estar por encima de los 50 millones de euros.

En el contexto nacional actual, el BEI ofrece alternativas de financiación al Gobierno colombiano para enfrentar grandes desafíos presupuestales, producto de situaciones desafiantes como la crisis migratoria, la implementación del acuerdo final con las FARC y el aumento de los cultivos ilícitos.