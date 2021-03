Vanessa de la Torre reprochó: “siguen siendo muy caras”, tras conocer el precio de la nueva camiseta de la Selección Colombia

Vanessa De la Torre, periodista colombiana. @vanessadelatorre

La comunicadora caleña no ocultó que no está dispuesta a pagar un precio tan alto por una prenda deportiva, la cual cada año cambia de diseño, por lo que en micrófonos de Caracol Radio afirmó que esperará un tiempo a que los comerciantes de San Victorino, en el centro de Bogotá, hagan como siempre lo suyo y así ella pueda comprar el alusivo atuendo.

<i><b>“Siguen siendo muy caras y ahí sí les voy a mandar un abrazo a mis amigos de San Victorino, que están a punto de sacar la nueva colección. Sé que me van a regañar y van a mandar a comerciales y lo que quieran, pero mi saludo especial a los señores de San Victorino, que apenas tengan la camiseta lista me avisen, que necesito 10”</b></i>, manifestó la periodista en la emisora.

Ante lo emitido por De la Torre, le salió Gustavo Gómez, quien es director de ‘6 a.m. Hoy por hoy’ y le indicó que eso así era ’Piratería’, que no valía la pena, porque así ella no apoyaba a la Selección, pues los comerciantes del centro de la ciudad lo que hacían era vender una prensa o oficial, sino como dicen en Colombia ’Chiviada’.

“No, porque no paga la plata que necesita nuestra Selección”, expreso Gómez a De la Torre, cuando ella indicó que necesitaba 10 prendas.

A lo cual, Vanessa pareció no importarle y sostener y confesar que iba a esperar ver la camiseta en el centro de Bogotá y ser una de las miles de personas que van a comprarla allí, pues el precio le parece costoso.

Con James como uno de los modelos, fue presentada oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia: los detalles del diseño

El anuncio fue hecho en las redes oficiales de la ‘Tricolor’ y en el video se observa a varias figuras de los equipos masculino y femenino. Vía: Adidas

La Selección Colombia tiene nueva piel para afrontar los diferentes compromisos programados para este 2021, entre los que se destacan la Copa América y las Eliminatorias a la Copa del Mundo Catar 2022 como principales competiciones. La Federación Colombiana de Fútbol junto a Adidas, la marca que viste a la Tricolor, presentaron este lunes el nuevo diseño de la camiseta. James Rodríguez, capitán y 10 máximo referente del equipo mayor masculino, fue uno de los principales modelos.

Junto al cucuteño estuvieron como representantes de la selección el defensa de Guachené, Yerry Mina, jugador del Everton, y los laterales Santiago Arias y Frank Fabra, futbolistas del Bayer 04 Leverkusen y Boca Juniors, respectivamente. Por la rama femenina las encargadas de representar a sus colegas fueron Leicy Santos, volante del Atlético de Madrid, Linda Caicedo, atacante del Deportivo Cali, Daniela Henao, exjugadora del América de Cali y Yisela Cuesta, delantera del Junior de Barranquilla.

Fue presentada oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia

La flamante camiseta colombiana presenta un diseño tradicional y sencillo, mucho más sencillo que el anterior, que se caracterizaba por las líneas azules a lo largo de toda la prenda. En esta ocasión predomina el color amarillo y los colores azul y rojo únicamente aparecen con una delgada línea en el cuello, hombro y las mangas. En los hombros se destacan las icónicas tres rayas de Adidas en color rojo intenso, como también el mapa del país en la parte trasera a la altura del cuello.

El kit se completa con una pantaloneta azul y, según se aprecia en el video, las medias serán de color rojo. Por su parte, el logo de la marca se encuentra bordado al lado derecho y el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol al lado izquierdo.

Otros cambios que se identifican es que regresa al cuello redondo y el logo de Adidas dejaría de ser azul en la camiseta titular, como venía ocurriendo hace varios años, y pasará a ser rojo.

En la página oficial de Adidas el valor de la camiseta titular de la Selección Colombia es de $219.990 y entre los detalles destacables aparecen: Corte clásico; cuello redondo acanalado; tejido calado 50 % poliéster, 50 % poliéster reciclado; tecnología de absorción de humedad AEROREADY; puños acanalados y paneles de malla en los costados; escudo tejido de la Selección Colombia; y diseño alusivo al país en la parte posterior del cuello.

