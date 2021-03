Juan Pablo Montoya desata polémica en redes sociales al confesar que le gusta más Medellín que Bogotá

AP 163

De manera tranquila y sin duda el piloto colombiano, Juan Pablo Montoya, respondió que la ciudad que más le gusta en Colombia es Medellín, lo cual desató controversia, pues a pesar que también indicó que Bogotá le gusta mucho, destacando que alguno lugares son sus preferidos para comer, los usuarios no le perdonan que afirmara su gusto por la capital antioqueña.

Un usuario, en medio de las preguntas que decidió responder, le preguntó a Montoya “¿Do you Miss Bogotá?” (¿Extrañas Bogotá?) pregunta la cual fue resulta en español por el deportista afirmando:

“Bogotá me gusta mucho, pero la verdad me gusta más Medellín, vamos mucho más a Medellín, en Bogotá hay un par de sitios de comida que me gustan mucho”, respondió Juan Pablo en su Instagram.

Como era de esperarse, usuarios rechazaron la respuesta e indicaron que luego de que los bogotanos sacaran el pecho respaldando cada mañana al deportista en sus competidas carreras de Formula 1, el bogotano de 45 años, eligiera o prefiriera Medellín.

“Bogotá toda la vida sacó pecho por Juan Pablo Montoya y ahora resulta que él prefiere Medellín. Un tipo que conoce el mundo entero prefiere esta tierra provinciana y llena de paracos (según muchos rolos). Curioso cuando menos” afirmó un usuario; sin embargo, hubo mucho citadinos que le dieron la razón al piloto, indicando que nadie puede extrañar una ciudad sumida en la inseguridad.

Por otro lado, se pronunciaron los mediadores, quienes afirmaron que los comentarios estaban fuera de la razón, pues indicaron que todos los comentarios eran una nuestra de un regionalismo absurdo, pues su respuesta era subjetiva y era valida su elección.





El sentido mensaje que les envió Juan Pablo Montoya a sus fanáticos tras 20 años de carrera

La exitosa trayectoria del automovilista colombiano Juan Pablo Montoya sigue dando de qué hablar luego de 20 años de recorrido, tanto así que el pasado 28 de febrero, el deportista fue tendencia en Twitter. Todo comenzó cuando la Fórmula 1 quiso que sus seguidores respondieran ¿Quién fue su héroe de F1 de la infancia?, de inmediato miles de comentarios se generaron en el trino, donde aficionados de todo el mundo recordaron al bogotano.

“Juan Pablo Montoya un sueño que se repite en una manera de ser, una luz, una bandera y el grito de la gente”, “Gracias a @jpmontoya conozco la F1 desde 2001 y, luego de 15 años, pude conseguir uno de los auto a escala más icónicos de él”, “@jpmontoya Podrá ser arrogante, pero el man ha ganado carreras en todas las categorías que ha corrido, solo el y Alonso son candidatos para ganar las grandes de la historia, falta LeMans trabaja en eso, y si dice que no corrió por Colombia lo entiendo el gobierno nunca lo apoyo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Ante los trinos de sus fanáticos, el automovilista no dudo en agradecer su apoyo, pero también aprovechó para dejarle un mensaje a su hijo, el también piloto de 15 años, Sebastián Montoya Freydell.

SEGUIR LEYENDO