Lowe León asegura que contará la ‘verdad’ sobre su relación con Andrea Valdiri

Lowe León/ Redes sociales

Lowe León, exnovio de la influencer y empresaria Andrea Valdiri, anunció en sus redes sociales que hablará sobre lo que sucedió entre él y la bailarina el próximo miércoles, pues él considerar que su nombre está siendo “manchado”.

“La vida de un hombre no se puede manchar por presunciones ajenas a la verdad. La verdad hace honor a la justicia, supe callar con inteligencia cuando fue debido. Es momento de hablar Colombia, nos vemos este miércoles a las 7:00 de la noche. Caso: Andrea Ospino Valdiri”, escribió el cantante a través de una historia en Instagram .

En el mes de diciembre, la influenciadora y empresaria, hizo público su embarazo en sus redes sociales. El compositor y cantante, sería el padre. Sin embargo, semanas antes de que se conociera el embarazo la pareja habría terminado.

Frente a la ruptura la barranquillera comentó por qué terminó su relación, por medio de un en vivo en su cuenta de Instagram. Según dijo, ella se enamoró porque lo vio como un hombre ejemplar pero indicó que, después de haber convivido con él por poco tiempo, comenzaron los problemas en la relación.

En la transmisión, indicó que le molestó que Lowe haya dado una entrevista en la que habló “maravillas” de la relación, cuando él bien sabe que en ese momento tenían problemas y no había una buena comunicación. Posteriormente, la empresaria confirmó la noticia de su ruptura: “Hay que decir la verdad, Lowe y yo somos amigos, no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nosotros nos separamos, él fue a hacer su sueño y yo me quedé realizando los míos”.

Posterior a las declaraciones de Valdiri en el mes de enero, se le vio al músico con una mujer anónima en San Andrés. Sin embargo, se determinó en redes que se trata de Lizeth Córdoba y fue vecina de la famosa bailarina.

Incluso, en el programa ‘Lo Sé Todo’ aseguraron que León y Córdoba mantenían una relación desde antes de que él terminara con Valdiri. En esta situación, la mayoría de seguidores de la farándula nacional apoya a Valdiri, incluso si resulta ser mentira la supuesta infidelidad de Lowe. Quienes defienden a la empresaria aseguran que Lowe no debería estar paseando con una nueva mujer teniendo en cuenta que Valdiri está esperando un hijo de él.

Por lo que, a comienzos de febrero, se confirmaron las sospechas plantadas por los fanáticos cuando León publicó en su red social una fotografía con Córdoba, quien sería abogada, en una visita a Valledupar. En la historia, colgada en Instagram, se veía a la pareja muy junta al ritmo de una canción romántica del vallenatero Churo Díaz.

Desde que el cantante confirmó su nueva relación, las redes sociales se dividieron y la polémica se ha aumentado tanto que Lizeth Cordoba hace unos días publico un mensaje haciendo una reflexión sobre el ciberacoso y el respeto, muchos lo relacionan con la situación que vive a causa de la polémica entre su pareja y Andrea Valdiri.

“Mentes enfermas y desocupadas: Siento mucho si lees esto y te alude, lo siento por ti, porque en medio de lo que el mundo ofrece tú has elegido ser infeliz, ser ignorante, vivir con complejos y delirios de rencor y odio. Existen personas felices y otras infelices, las segundas son incapaces de discernir o imaginar el daño que causa su ignorancia y su palabra sin argumento a personas débiles mental y espiritualmente”, escribió en instagram.

Finalizó el mensaje señalando que “Por suerte, a algunos la vida nos ha preparado para combatir el mal con bien, con templanza, valores y con CONOCIMIENTO. Las redes sociales mueven masa, úsenla para generar empleo, para materializar proyectos, para ser embajadores de amor en medio de tanta guerra y desigualdad, para ser voceros de justicia y equidad. Sean promotores de la verdad y no se sumerjan en la calumnia y la maldad. Rechazo al bullying cibernético, sí al respeto, sí a la igualdad”.





