Teófilo Gutiérrez critica a los exfutbolistas que trabajan en medios de comunicación por ser acomodados y no decir las cosas de frente

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior. Foto: AFP

El futbolista del Junior de Barranquilla Teófilo Gutiérrez vuelve a quedar bajo los focos de la opinión pública por sus declaraciones, siempre picantes y sin filtro. En esta oportunidad el referente del cuadro ‘tiburón’ se refirió a los exfutbolistas que trabajan en los medios de comunicación y, con la misma claridad con la que se deshace de rivales, los criticó por esconderse detrás de los micrófonos, en vez de decir las cosas cara a cara.

“Es complicado estar en ese ambiente, porque es muy bravo. Sé todo el tema que mueve la televisión, pero hay cosas que no comparto. Si tienen algo personal que lo digan de frente, nos tomamos un café y hablamos clarito. Cada día me dan más fama y ya estoy bien así”, indicó el talentoso de 35 años, en entrevista exclusiva con El Heraldo, en las últimas horas.

En el diálogo con el diario, fue consultado sobre la posibilidad de comentar partidos, una vez cuelgue los botines, y no descartó la opción, pero dejó en claro que su prioridad será estar tranquilo, no como los exjugadores que deciden incursionar en los medios, pero se acomodan para no quedar mal.

“Nunca le digo que no a nada, pero no está en mi mente todavía porque sigo disfrutando del fútbol. No sé si haber jugado profesional es la carta de presentación que se necesita para comentar, pero cada quien toma sus decisiones y tiene su horizonte claro. Veo que algunos de los que ejercen se acomodan y no duermen felices, así que es muy difícil”, apuntó el mundialista con Colombia en Brasil 2014.

‘Teo’ también habló sobre la agresión a Jarlan Barrera, en el juego entre Atlético Nacional y Junior, en la jornada 12 de la Liga BetPlay, por la que fue expulsado y está pagando dos fechas de sanción. “Son momentos que se viven en los partidos. Estaba muy triste por la injusticia, porque hicimos un gol legítimo y lo anularon; eso cambió todo porque estábamos haciendo un gran compromiso. Luego pedí disculpas en el camerino y mis compañeros lo entendieron, porque son circunstancias del juego”, reveló.

En la temporada 2021, Teófilo Gutiérrez acumula 876 minutos, distribuidos en diez presencias con el conjunto barranquillero: nueve por la liga local y la restante en la Copa Libertadores. Por el momento, tiene cuatro goles en su cosecha y podrá seguir creciendo cuando vuelva a competir, el próximo fin de semana, ante Independiente Santa Fe, por la jornada 15 del campeonato doméstico.

