Llegan a Colombia 774.320 dosis de la vacuna china Sinovac contra el covid-19

En la tarde de este sábado llegó al país otro lote de vacunas del laboratorio Sinovac. En total, fueron ingresadas a los inventarios del Ministerio de Salud y Protección Social, ubicados en la Zona Franca, 774.320 dosis de esta casa farmacéutica.

Al respecto, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio, destacó que estas dosis entran a reforzar el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que hasta las 11:59 p.m. del 19 de marzo, ya ha alcanzado 1.131.999 dosis de vacunas aplicadas en todo el país.

De igual manera, el viceministro precisó que estas dosis irán dirigidas a la inmunización de la población de 75 a 79 años, etapa que se abrió esta semana, inicialmente en centros de larga estancia de adultos mayores y para población privada de la libertad.

“Es muy importante avanzar en la ejecución de Plan de vacunación, proteger y reducir la mortalidad en este grupo poblacional”, aseveró Moscoso. De igual manera, recordó que no se debe bajar la guardia ante las medidas de autocuidado: usar tapabocas correctamente, lavar las manos con frecuencia y evitar aglomeraciones.

Las vacunas llegaron junto a una declaración del presidente de China, Xi Jinping, que desde Beijing saludó al gobierno de Iván Duque. “A lo largo de 41 años de relaciones diplomáticas, los lazos China-Colombia experimentan avances históricos. En julio de 2019, el presidente Iván Duque efectuó una exitosa visita de Estado a China. Hace poco sostuve con el presidente Iván Duque una conversación telefónica, llegando a nuevos consensos sobre la agenda bilateral y la cooperación antiepidémica”, comentó el mandatario chino.

Resaltó en ese mensaje, que China ya es el segundo socio comercial de Colombia. “Las empresas chinas participan activamente en diversas áreas de construcción de Colombia. Los productos colombianos, como café, flores frescas, aguacate, etc. han tenido una gran acogida entre nuestros consumidores”, contó Xi Jinping.

Sobre las vacunas que llegaron hoy al país, aseguró que ese primer lote de vacunas que arriba hoy a Colombia, junto a los dos anteriores, todos adquiridos desde China, ha contribuido al Plan Nacional de Vacunación de Colombia contra el covid-19. “Espero que entre ambos gobiernos y pueblos podamos afianzar la cooperación amistosa en la lucha contra la pandemia y en otras áreas. Y, más aún, desde este punto de partida histórica, llevar esta cooperación a nuevas alturas en mayor beneficio de ambos pueblos”, mencionó en su declaración.

Este sábado también llegaron al país el primer lote de vacunas de AstraZeneca, en medio de una polémica en Europa por supuestos efectos adversos tras su aplicación. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta vacuna es eficiente y no genera riesgos por lo que su aplicación continuó en países europeos.

Son 244.800 vacunas de AstraZeneca adquiridas por el mecanismo Covax que llegan a Colombia, y de hecho el presidente Duque dijo que está dispuesto a vacunarse con este biológico para transmitir confianza a los colombianos.

“Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante para darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”, dijo Duque.

Así las cosas, el mandatario se dirigió en vivo al jefe de la cartera de Salud para decirle que “si el hecho que yo como presidente de la República me ponga la vacuna de AstraZeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas usted lo estima conveniente, lo haré en el momento en el que usted me lo indique, porque quiero que ese mensaje le quede a los colombianos, que todas las vacunas que se han adquirido son seguras”.

