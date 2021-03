El Proyecto de Ley que pretende que militares y policías puedan votar en Colombia

Fotos: Colprensa

Nuevamente se radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que los miembros de la fuerza pública como militares y policías puedan votar como cualquier otro ciudadano en las diferentes elecciones democráticas que se realizan en Colombia.

El autor de esta iniciativa es Edgar Palacio Mizrahi, senador del partido Colombia Justa Libres, quien argumenta que el voto es un derecho humano fundamental, por lo que la fuerza pública debe acceder a él. También se cuestiona si los policías y soldados son ciudadanos o no.

El texto radicado plantea que en el inciso 2° del artículo 219 de la Constitución Política quede así: “Los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismos idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho. No les está permitido es intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo”.

En el 2020, se radicó este mismo proyecto también de la mano del senador Palacio, y en su momento sustentó que en el sistema interamericano se ha promovido el respeto y garantía del derecho al voto a los miembros de la fuerza pública, demostrando así que la gran parte de los territorios americanos cumple con los estándares internacionales en materia de la protección de los derechos políticos, advirtiendo que en Colombia aún este paso no se ha dado a pesar de contar con las condiciones óptimas tanto en lo jurídico como en el social, lo político y cultural.

“Es claro que nuestra fuerza pública no debe ser politizada, pero ante todo son ciudadanos y por lo tanto hay una inconsistencia en la Constitución Política, pues con buena intención, quizá por proteger a nuestra fuerza pública, pero el tema es que el artículo 13 y otros artículos y el 40 hablan de unos derechos que unos ciudadanos no pueden ejercer por una condición constitucional, eso hay que cambiarlo es decir los derechos humanos no pueden ser prohibidos en ninguna Constitución del planeta y en el caso del artículo 13 es claro que todos somos iguales y libres”, planteó el legislador.

Sobre este proyecto el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no lo respaldó. De hecho en unas declaraciones de septiembre dijo que de permitirse que miembros de la fuerza pública puedan votar sería el peor error que se pueda cometer en el país.

“Yo no estoy de acuerdo con el proyecto. A las tropas hay que preservarla y una manera de golpear muy severamente lo que es la cohesión de la Fuerza Pública sería abrir la puerta para que estas puedan participar en política”, dijo el ministro fallecido.

Y agregó: “No me imagino cómo sería el tema de campañas políticas. Sin duda alguna involucrar a las fuerzas militares en política, sería el peor error que se podría cometer en el país”.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE), en entrevista con RCN Radio en marzo de 2020 recién se conoció el proyecto, que “no es conveniente, en este momento, que los militares puedan participar en los procesos electorales; pero, eso no significa que en el futuro no se pueda abrir esa posibilidad”.

El proyecto fracasó en el pasado, pero el senador Edgar Palacio insiste en la necesidad de que los militares y policías de Colombia puedan tener el derecho al voto.

El proyecto ahora, luego de ser radicado, será remitido a la Comisión Primera para la designación de ponente y dado que se trata de un proyecto de acto legislativo, ya que plantea una reforma a la Constitución Nacional, será objeto de ocho debates, cuatro en Senado e igual número en la Cámara de Representantes, para que logre su respectiva aprobación.

