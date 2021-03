Gilberto Tobón, uno de los analistas políticos más controversiales de Colombia se lanza al Senado e iría al ‘Pacto Histórico’

Cortesía: Nos cogió la noche Cosmovision

En las elecciones presidenciales de 2018, Gilberto Tobón Sanín fue uno de los analistas políticos más consultado sobre los candidatos, propuestas y demás información que salió durante la campaña electoral. Varias de sus intervenciones en el programa ‘Nos cogió la noche’ de Cosmovisión, se viralizaron en las redes sociales y fue logrando un amplio reconocimiento por los ciudadanos.

Tobón es un profesor pensionado de la Universidad Nacional en Medellín que en 2022 buscará ganarse una curul en el Senado de la República. Así lo dio a conocer este viernes, 19 de marzo, en su cuenta de Twitter.

“En mis 72 años nunca pensé participar en política, pero la circunstancia actual no me permite ser indiferente. Si mi participación contribuye a la renovación que necesita el país, con gusto asumo el compromiso. Por eso me lanzo al Senado”, escribió.

Si bien en su trino no informó por cuál partido o movimiento buscaría ese escaño, se asume que sea por el ‘Pacto Histórico’, ya que su ideología y el respaldo que le ha dado a la Colombia Humana ha sido público. También, porque varios miembros del petrismo saludaron su decisión de ser candidato a senador.

“Bienvenido Dr. Tobón. A este país le hacen falta guerreros que no se callen lo que piensan. 55/86″, escribió el senador Gustavo Bolívar, recordando el número de legisladores que necesitan para ser mayorías en el Congreso.

“Bienvenido profesor! Vamos a quitarle este país a los mismos de siempre que se lo han apropiado”, señaló el representante David Racero.

Tobón fue un duro crítico de Gustavo Petro en las elecciones pasadas, en entrevista con Pacifista en febrero de 2018, aseguró: “Petro es una mala opción porque es un populista de izquierda, gobernando sería como los Kirchner de Argentina en el poder”.

Sin embargo, en 2020 en el programa ‘La Tele Letal’, cambió un poco su percepción y dijo sobre Petro: “es la inteligencia al servicio, esa mirada inteligente”. Ese mismo año aseguró que Petro tiene que mejorar la egolatría: “Es un tipo que le cabe el país en la cabeza, pero es muy perseguido por la oligarquía”, aseguró en una conversación con el canal de YouTube, Colombia Elige.

El perfil de Librería Nacional, detalla que Gilberto Tobón Sanín nació en Medellín, el 8 de mayo de 1949, es un profesor, abogado, filósofo, y politólogo, egresado de la Universidad de Antioquia. Tiene dos posgrados en Ciencia Política y estudios de doctorado en Filosofía. Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Luis Amigó, Universidad Autónoma Latinoamericana.

Es experto en temas de Estado, autor de diez libros y como politólogo ha realizado investigaciones relativas a la corrupción política y la situación crítica del país, lo que ha generando polémica en redes sociales. Sus tesis plantean temas como: “El país está diseñado para robar”, “Colombia es un narcoestado”, “El narcotráfico alimenta la economía de Colombia”, entre otras tesis han sido objeto de debates en programas de televisión y sus videos de YouTube se han viralizado en Colombia a través de WhatsApp y Facebook.

En sus libros, entrevistas y conferencias hace un diagnóstico descarnado y explica con lenguaje popular y sarcástico la forma cómo la clase política, la sociedad, la corrupción e, incluso, el narcotráfico son elementos fundamentales que tienen sumido a Colombia en una crisis.

