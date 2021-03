Iván Duque se pondrá la vacuna de AstraZeneca

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia, March 12, 2021. Picture taken March 12, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció durante la emisión del programa ‘Prevención y Acción’ del Gobierno nacional, que está dispuesto a aplicarse la vacuna de AstraZeneca para transmitir confianza a los colombianos con respecto a ese biológico.

“Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante para darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”, dijo Duque.

Así las cosas, el mandatario se dirigió en vivo al jefe de la cartera de Salud para decirle que “si el hecho que yo como presidente de la Republica me ponga la vacuna de AstraZeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas usted lo estima conveniente, lo haré en el momento en el que usted me lo indique, porque quiero que ese mensaje le quede a los colombianos, que todas las vacunas que se han adquirido son seguras”.

Como bien dijo Duque, la idea surge a causa de la llegada de la vacuna de AstraZeneca a Colombia, que está programada para el próximo 20 de marzo; pero sobre todo, para restarle importancia a los debates que se han suscitado en el mundo con respecto a los efectos secundarios de la misma, y que ya fueron aclarados por la OMS y la Autoridad Europea de Medicamentos.

Fue el propio presidente, quien en la tarde de este viernes 19 de marzo, confirmó que un primer lote de las mismas llegará hacia las 2:45 de la tarde de este sábado 20 de marzo.

Según dijo el mandatario a Blu Radio, se trata de 244.800 dosis que llegan a través del mecanismo Covax y con el permiso del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, que ratificó el visto bueno al biológico británico a mediados de esta semana.

Así mismo, Duque se refirió a los problemas que ha tenido recientemente dicha formula a causa de la aparición de casos de trombosis en varias personas que se la aplicaron. El jefe de Estado dijo a la emisora que se siente tranquilo por dos motivos, “número 1 el comunicado y la rueda de prensa que dio ayer la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y número dos, la declaración que dio la Organización Mundial de la Salud sobre la base de qué no había ninguna relevancia estadística que permita alertar sobre un riesgo inminente con esa vacuna que fue lo que dijeron las dos agencias y por lo tanto dijimos, es segura”.

No sobra mencionar que, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, señaló el pasado 18 de marzo que “el comité llegó a una conclusión científica clara: se trata de una vacuna segura y eficaz”, por lo que su uso se reanudará en Alemania, Bulgaria, Eslovenia e Italia, el próximo 22 de marzo. De igual forma, se espera que otros como España, Portugal y Holanda lo hagan a lo largo de esa semana.

Todo lo anterior quiere decir que, por razones que no han sido reveladas por las autoridades todavía, se adelantó la entrega de dicha cantidad de biológicos de Covax, que estaba programada para el próximo 31 de marzo. Con este incremento inesperado en la disponibilidad de inyecciones para marzo, también aumentan las posibilidades de alcanzar la meta del Gobierno nacional de 1.800.000 colombianos inmunizados para finales del mes.

La noticia fue reconfirmada por la jefe de gabinete, María Paula Correa, que recordó que las de AstraZeneca no son las únicas que aterrizan en Colombia el próximo 20 de marzo. También arriban otras 774.320 dosis más de la farmacéutica Sinovac, que originalmente debían llegar el pasado 18 de marzo. Estas últimas, vale decir, se vieron reducidas en casi 30.000 dosis frente a lo que se planteaba a inicios de este mes.

Colombia también recibió a mediados de esta semana otro cargamento de 100.620 dosis de Pfizer, con el que se completan 400.140 biológicos enviados directamente por el laboratorio; 517.140 si se incluyen los recibidos a través del mecanismo Covax, y 2.242.784 si se suman las que han llegado por parte de Sinovac en tres cargamentos.

Cuando a los anteriores se sumen los que se esperan para mañana, el país habrá alcanzado un total de 3.261.904 vacunas acopiadas para combatir el covid-19. Quedarían faltando, entonces, dos cargamentos más de Pfizer, cada uno con 100.000 dosis, que están programados para arribar el 24 y el 31 de este mes.

De acuerdo con una intervención del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, las metas de Colombia en recepción de vacunas son de 3,1 millones para marzo; en abril, 8,1 millones; en junio, 4,8 millones; en julio, 7,2 millones; en agosto, 7,4 millones; en septiembre 7,4 millones; en octubre 7,7 millones; en noviembre 10,4 millones y en diciembre 6,3 millones.

