“Instituciones no pueden dividirse ante los bandidos”.”: gobernador del Meta a Claudia López tras señalar incumplimiento a los acuerdos de paz

Claudia López, alcaldesa de Bogotá y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta. / Colprensa

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, salió en defensa del Gobierno nacional tras el desacuerdo que se presentó en la tarde de este miércoles 17 de marzo entre el ministro de Defensa, Diego Molano, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien decidió retirarse del consejo regional de seguridad que adelantaban con alcaldes de la Sabana bogotana, la cúpula militar y el gobernador de Cundinamarca.

Por medio de un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, el mandatario llanero se dirigió a la alcaldesa y afirmó que, “el Gobierno nacional ha sido siempre nuestro aliado en esta causa que busca mantener la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. Luchar contra el terrorismo es tarea de todos sin importar ideologías. Las instituciones no pueden estar divididas ante los bandidos”.

El comentario llegó luego de que López saliera por su cuenta a ofrecer declaraciones a la prensa sobre lo conversado durante la reunión. Allí reiteró lo señalado esta mañana en una carta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque, en la que aseguró que los hechos de violencia son una consecuencia del incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno nacional.

“Es muy importante decir que no tendríamos estas secuelas si se cumplieran los acuerdos de paz, Bogotá necesita paz, Sumapaz necesita paz, Colombia necesita paz. Y que se cumplan los acuerdos de paz en todo el territorio es garantía. Los campesinos necesitan protección, no bombardeos, y estamos seguros que en la medida en que se construya paz integral, presencia social e inclusión productiva de nuestros campesinos en Sumapaz y en todo Colombia, tendremos a campesinos sembrando y no a campesinos victimas de bombardeos y de la acción de grupos ilegales”, sentenció la mandataria.

Posteriormente salió el ministro Molano, quien aseveró que, “no compartimos de ninguna manera el argumento de que es el incumplimiento de los acuerdos de paz lo que genera violencia en la sabana de Bogotá o el Sumapaz”. A la voz del funcionario se unió la del comandante de la Brigada XIII del Ejército, general David Gómez, quien señaló que, contrario a lo dicho por López, “en Cundinamarca no hay grupos armados organizados, no hay disidencias de las Farc”.

No obstante, Zuluaga si le reconoció a la mandataria bogotana que el flagelo de las disidencias es real. “Los enemigos son los narcotraficantes y criminales que nunca han estado interesados en la paz. Alias ‘Gentil Duarte’ está matando excombatientes y lo único que tiene en mente es cultivar y exportar coca”, dijo en su mensaje, señalando que “al terrorismo debemos enfrentarlo unidos”.

En ese sentido, no sobra señalar que los involucrados en el consejo regional de seguridad si llegaron a acuerdos en otros temas, como la necesidad de más pie de fuerza de la Policía Nacional, por lo que se fortalecerán las capacidades de la institución en Bogotá y Cundinamarca a través de varias estrategias, como la apertura de 5.000 becas para igual numero de personas en dicha corporación. De estas, 2.000 serán financiadas por la administración capitalina y 1.000 más provendrán del Ministerio del Interior.

Adicionalmente, habrá varias acciones para Sumapaz, donde se enviarán 190 uniformados del Ejército Nacional. En la misma localidad también se construirá un nuevo fuerte de Carabineros, por parte del Ministerio de Defensa y la Policía en un lote proporcionado por la Alcaldía de Bogotá.

“No hay presencia de la policía en Sumapaz, solo hay Ejército y le agradecemos mucho al Ejército la labor que hace. Sin duda a lo largo de estos años ha garantizado que la gente de Sumapaz pueda respirar en paz, pero se necesita presencia permanente de la policía”, dijo al respecto la alcaldesa López.

Por otra parte, se acordó la creación de la Región Metropolitana de la Policía de La Sabana, de forma que se puedan manejar las operaciones en dicho territorio de una forma más coordinada. Dicho anuncio llegó acompañado por la entrega de 114 motocicletas para la Policía, que serán utilizadas para reforzar la seguridad de Bogotá, Soacha y Fusagasugá en Cundinamarca.

Finalmente, López reportó que, “se reforzará la presencia del Ejército en todo el corredor de Huila, Meta, Cundinamarca y Bogotá, para evitar que se vuelva a convertir en un corredor de criminalidad; este debe seguir siendo un corredor para la producción campesina”. De ello se encargará la Brigada XIII.

