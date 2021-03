En video Epa Colombia reveló cómo surgió la fórmula de sus famosas queratinas

Epa Colombia cuenta cómo obtuvo la fórmula de prospero negocio de queratinas.

La empresaria bogotana, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, reveló por medio de sus redes sociales la manera en cómo consiguió la exitosa fórmula de sus queratinas y detalló que otras marcas del mercado y hasta laboratorios, han buscado la manera de saber qué ingredientes tiene su producto, pero hasta el momento no han logrado hacer un copia del tratamiento para alisar el cabello.

Todo parece indicar que, desde hace algunos meses, el emprendimiento de ‘Epa Colombia’ tiene a más de una línea de cosméticos inquietas, pues su éxito y las ventas que ha generado no les ha gustado, pues esta mujer ha logrado tener en menos de un año un grupo de más de 200 trabajadores y comprar desde peluquerías, carro y casa de manera rápida, gracias a los ingresos que ha generado su acogido producto para el cabello.

A pesar que en un inicio tuvo inconvenientes con el Invima, la entidad encargada de darle aprobación para la venta de su producto en el país, ahora desde sus redes sociales, la famosa influenciadora contó que todo empezó cuando viajó a Rusia en el 2018, para ir al Mundial de fútbol, al cual había clasificado la Selección Colombia.

De acuerdo con el video revelado por la bogotana, de 27 años, ella no tenía mucho dinero para viajar, pero con lo poco que tenía se arriesgó y llegó sola al otro lado del mundo; sin embargo, allí, ella tuvo que empezar a realizar todo un trabajo de mercadeo para que las marcas de aquí le hicieran compras de su contenido publicitario, y así para lograr tener el dinero de una boleta de ingreso a unos de los partidos de la Selección.

“Yo resulté sola en Rusia, yo creí que me iban a violar amor, porque allá es donde nació el vicio, la perica todo eso. Yo dije: no a mí aquí me va a pasar algo. Yo me gasté los ahorros para montar mi negocio, la peluquería. Amiga, yo llegué sola Rusia y yo le dije a todas las personas que me compraban publicidad ¡Cómprenme publicidad! para comprar la boleta del primer partido, y si amiga, apunta de solo historias compren la primer boleta para entrar allá”, narro Daneidy.

Epa Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

En medio de su lucha para completar el dinero que costaba la primer boleta del partido, Epa cuenta en sus historias que hubo una marca que le dijo que no podía hacerles publicidad porque ella tenía el pelo muy feo, entonces fue cuando pensó en hacerse una queratina en ese país.

“Entonces una marca me dijo: pero tú tienes el cabello muy terrible, y claro yo tenía el cabello muy feo. Entonces, yo en Rusia me mande hacer una queratina y yo le decía a la chica de la peluquería: amiga, quiero una queratina, el celular traducida una cantidad de palabras que son de ese idioma. Ella me hizo la queratina y claro fue el producto que yo implemente en Colombia, pues le pregunté ¿Quién te hace la queratina? y la india me dijo: mira te doy el contacto y ese fue el contacto que me traje para Colombia”, relató en medio de risas la influenciadora.

Al finalizar su relató, Daneidy afirmó que desde que empezó con su emprendimiento no ha sido fácil lograr ser exitosa, pues aseguró de varias marcas le han ofrecido dinero por revelar su fórmula, en lugar de pedirle a ella que les haga el producto con su nombre. A lo que respondió “dejen trabajar” y destacó que en la búsqueda por lograr copiar su producto “Ninguna marca a dado con el chiste”.

A pesar de los problemas la mujer ha seguido trabajando de lleno en sus queratinas y convirtiéndose en un ejemplo de superación y emprendimiento el cual ha sido admirado desde la actriz de porno Esperanza Gómez, la también empresaria Manuela Gómez y la influenciadora Aida Victoria Merlano.

Epa revela cómo fue que obtuvo la fórmula de sus queratinas.

