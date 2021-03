Esperanza Gómez pide apoyar a Epa Colombia por ser “berraquita y trabajadora”

Esperanza Gómez pide apoyar a Daneidy Barrera, alias 'Epa Colombia'. Fotos: Colprensa.

Daneidy Barrera Rojas, o como se conoce con mayor frecuencia en las redes sociales, ‘Epa Colombia’, volvió a ser el centro de la opinión pública, pero esta vez no por causar alguna controversia, sino porque la actriz porno colombiana Esperanza Gómez publicó un video en el que salió a defender a la influenciadora y pedirle a quienes la critican que reconozcan su endereza.

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas 'Epa Colombia'.

La actriz de cine para adultos publicó un video en su cuenta de Instagram donde, por más de 2 minutos, argumentó los motivos por los que cree que Epa Colombia merece otra oportunidad.

“Hoy paso por aquí porque vi una noticia que me parece tenaz. Yo sé que Epa Colombia cometió algunos errores. La justicia ya la castigó, le cerraron su cuenta de Instagram, pero ella ha demostrado ser una mujer muy ‘berraquita’, muy trabajadora, echada para adelante, que aprende de sus errores”, dijo Esperanza.

En otros apartes de su video, Gómez se refirió a varias de las controversias que Barrera Rojas ha enfrentado desde el 2019 cuando ocasionó millonarios daños a la estación Molinos, de TransMilenio, al sur de Bogotá.

Esperanza Gómez. Archivo.

Además, Esperanza habló de la situación que enfrentó Epa Colombia con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) cuando le cerraron sus peluquerías y tiendas de karatinas por no cumplir con lo requerido por la entidad.

“Ha pagado con creces ese error, ha renacido y ha emprendido un proyecto nuevo con su empresa de keratinas. Entonces, por qué no todos apoyamos a esta mujer que ha demostrado que no se deja vencer ante las adversidades”, expresó la actriz porno.

Igualmente, siguió con sus defensas al emprendimiento de belleza de la influenciadora y aseguró que “su empresa nada tiene que ver con vandalismo, con hacerle daño a nadie”, dijo Gómez, quien reconoció que Epa Colombia se equivocó, pero actualmente trabaja para reinvidicar su imagen.

“(...) Sí, se equivocó, pero ahora está trabajando decentemente, legalmente. ¿Por qué el Gobierno, en vez de atacarla, no la apoya? Sabiendo que ahora está haciendo algo que es ejemplo; está trabajando fuerte, demostrando que sí se puede, entonces apoyemos a Epa Colombia”, precisó la caleña.

“Vamos todos a apoyar a @epa_colombia en su emprendimiento. besitos... retroceder nunca jamás rendirse”, escribió la actriz, en la descripción del video en el que defendió a Daneidy.

Reviva el momento a continuación





Así reabrió Epa Colombia sus peluquerías

El pasado 18 de diciembre, Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ cerró sus centros de estética porque, al parecer, no cumplía con los protocolos de bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional tras la emergencia sanitaria. Asimismo, reveló que el Invima le quitó sus productos de Keratina por no cumplir con la reglamentación para el uso correspondiente, además de contener una sustancia que no era recomendada.

Bogotá, 13 de marzo de 2020. Ante el Juzgado Segundo especializado de Bogotá fue presentada este viernes Daneydis Barrera. La joven, conocida en redes sociales como Epa Colombia, es procesada por los actos vandálicos que protagonizó en una estación de TransMilenio en noviembre de 2019. (Colprensa – Álvaro Tavera)

“Amigas, con lágrimas en mis ojos te cuento que mis peluquerías de Bogotá están cerradas temporalmente”, dijo a sus seguidores hace unos meses.

La colombiana además, afirmó que tuvo pérdidas millonarias porque tuvo inconvenientes con el Invima, “me sellaron las peluquerías, el Invima me quitó una cantidad importante de productos (...) tuve una pérdida muy importante, son muchos millones”.

“Me sellaron porque a mis productos les hacía falta el Invima, ya que yo hacía mis keratinas en una casa y eso tiene que ser en un laboratorio, a mí me cayeron y me dijeron que no estaba apto para yo seguir vendiendo las keratinas en las peluquerías”, agregó.

Luego del mal momento y de reestructurar sus keratinas y enviarlas a revisión del Invima para poder continuar trabajando, la empresaria anunció, este sábado 6 de febrero, por medio de unas historias en su cuenta de Instagram, que ya abrió nuevamente sus puertas para atender a sus clientas.

Entre lágrimas, y reunida con todo su personal de trabajo, Epa Colombia compartió el nuevo inicio de su negocio.

“Amiga, volvimos a abrir nuestra sede de Bogotá. Amiga, te vas a hacer la mejor keratina del mercado, porque no tenemos competencia, querida, y tenemos los mejores estilistas de Colombia”, afirmó Daneidy en un video mientras no podía ocultar su alegría.

Aunque al momento de su cierre y que muchos internautas aseguraron que se debía al incumplimiento de los protocolos de seguridad, la influencer afirmó que sería más organizada en su apertura, eso no fue lo que se percibió en otro de los videos que compartió con sus seguidores.

En la publicación, que se infiere que fue en la noche de este 5 de febrero, se ve a la mujer con todo su personal celebrando en las afueras de las instalaciones con dj incluido, música a alto volumen y pólvora.

Pero eso no es lo preocupante, tanto la mayoría de trabajadores como ella no portaban la mascarilla de bioseguridad ni cumplían ningún tipo de distanciamiento social, medidas importantes para evitar la propagación del covid-19.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero esta publicación podría poner en la cuerda floja, nuevamente, el funcionamiento de las peluquerías de la creadora de contenido digital.

Cabe recordar que hace poco fue noticia por una conversación que publicó. Se trata de un chat de WhatsApp en el que su novia le pide que sean madres.

“De verdad, amor, yo quiero un bebé. Tú lo vas a tener y yo el otro año, a final de año, para cuando uno ya tenga el año. Pero para que se parezca a las dos vale 20 millones, ese es mi regalo de cumpleaños”, dice Diana Celis con la empresaria.

Ante esta importante propuesta, Epa Colombia se grabó expresando lo siguiente: “No sé ni qué decirle, amiga, porque se puso brava. No, amigas, qué tal me embaracen y me dejen sola, botada, no amiga”.