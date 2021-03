Con nuevas historias, vuelve a los hogares ‘Cuéntame al oído’, una iniciativa de Idartes para compartir narraciones vía telefónica

El Instituto Distrital de las Artes de Bogotá informó que ‘Cuéntame al Oído’, un espacio creado durante la pandemia el año pasado, en el que los bogotanos reciben una llamada personalizada a través del teléfono y escuchan un cuento o una poesía, según sus preferencias, regresará este 2021 con nuevas narraciones.

Una de las experiencias que se vivieron en 2020 durante la realización de esta iniciativa fue la de la docente Ángela Acosta de la escuela rural de Santa Sofía, municipio del departamento de Boyacá, quien decidió utilizar la poesía y la literatura para impartir la Cátedra de la paz a los estudiantes de tercero a quinto de primaria.

Acosta inscribió a los niños y niñas en ‘Cuéntame al oído’, una iniciativa de la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán que se gestó en pandemia durante 2020 y cuya dinámica consistió en llamar vía telefónica a quienes se inscribieran para declamarles poesía y narrarles cuentos de la colección ‘Libro al viento’.

La profesora, proveniente de Bogotá, había participado antes en la actividad y, al terminar la llamada, consultó si era viable inscribir a sus estudiantes, pues consideró la iniciativa una gran herramienta pedagógica para la materia que impartía.

En los títulos de Batata, del libro Memorias Palenqueras y Raizales, y Tigre, del libro Juan Sábalo, encontró el insumo ideal para enseñarles a sus estudiantes sobre la historia palenquera y cómo se ha construido paz en los territorios, de una forma menos académica y más anecdótica y literaria, de acuerdo con la información de Idartes.

Aunque la falta de internet y la ubicación geográfica generó problemas técnicos, se concretaron los horarios de las llamadas. Algunos de los estudiantes tuvieron que salir de la zona rural y acercarse al pueblo para tener señal y poder escuchar, en compañía de sus padres, hermanos o cuidadores las historias que, a través de un teléfono, les narraba el equipo de ‘Cuéntame al oído’ del Idartes.

“Lo bonito fue ver cómo cada uno de los niños interpretaba las historias de formas tan diversas”, dice Alexandra Lozada, locutora y narradora de esta actividad.

Pero estos niños no fueron los únicos que participaron en la iniciativa, que según la entidad llegó hasta departamentos como Santander, Boyacá, Chocó, Antioquia y Tolima, entre otros. También la disfrutaron adultos mayores, que encontraron en estas llamadas una forma de sobrellevar la cotidianidad y la vida, en medio de la emergencia sanitaria por cuenta del covid-19.

Según Idartes, aproximadamente tres mil personas se beneficiaron de ‘Cuéntame al oído’ en lo corrido del año pasado. “La iniciativa sacó de su cotidianidad a ciudadanos de la capital, en principio, pero luego a las de muchas más ciudades y municipios nacionales, como Santa Sofía”.

Otra de las beneficiarias que compartió la entidad fue Norma Ebrath, de 75 años, quien vive sola en Barranquilla. Su hijo Fernando la inscribió desde Medellín, donde él vive, con la idea de que tuviera un momento de esparcimiento y disfrute.

La mujer agradeció a los narradores y encontró en estas llamadas una manera de emocionarse ante lo que podía suceder en las historias que le contaban y una razón para volver a levantar el teléfono y saber qué sucedió con uno u otro personaje.

“Pese a que fueron inscritos por sus hijos, era con los adultos mayores con quienes se acordaba el horario de la llamada, para asegurar que estuvieran disponibles y dispuestos a recibirla”, explicó Idartes.

La entidad compartió que, algunos de los participantes se volvieron fieles seguidores de ‘Cuéntame al oído’ y se inscribieron constantemente para mantener el curso de los relatos y disfrutar del libro completo, gracias a la curiosidad que sembraban los narradores profesionales en cada llamada. A lo largo de 2020, fueron leídos una y otra vez un total de veinte libros de Libro al viento.

No hubo un público determinado, sino que participaron personas de todas las edades. “Por eso no puedo decir que en algún momento haya sido monótono; ninguna llamada fue igual a la otra, así se tratara del mismo cuento o poema”, afirmó Alexandra Lozada.

Siguen las narraciones telefónicas

Este año, Idartes continuará con esta actividad que tiene el propósito de llegar a cada vez más personas a lo largo y ancho del país. “La apuesta de esta iniciativa de la Sala Gaitán para el 2021 es llegar a más personas que no tengan necesariamente un teléfono celular, como hicimos con los niños de Santa Sofía o con algunos adultos mayores. Que no poder diligenciar el formulario no sea un impedimento para que ellos puedan acceder a las experiencias artísticas”, explicó Nathalia Rippe, gerente de escenarios del Idartes.

“El propósito general es sacar a quienes reciben la llamada de la rutina, ponerlas a pensar en otro tipo de historias y, por qué no, contribuir a mejorar su humor, como la experiencia del 2020”, explicó la entidad.

Para el Instituto Distrital de las Artes, además de haber logrado ser una experiencia gratificante para los usuarios, ‘Cuéntame al oído’ es la posibilidad de acceder y crear otros mundos a través de una llamada y una invitación a narrar de una manera diferente, a explorar y descubrir nuevos títulos que conecten a los participantes con la cultura e historia colombianas.

