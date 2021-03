Estos son los congresistas que firmaron proyecto de ley para ampliar el periodo presidencial de Iván Duque por dos años

(Colprensa - Cámara de Representantes)

El proyecto de ley que fue publicado en exclusiva por W Radio deja ver que algunos congresistas sí tienen intenciones de alargar el periodo presidencial de Iván Duque hasta 2024, pero también el de los mismos congresistas y el de los actuales fiscal, procuradora y contralor, bajo la iniciativa de querer unificar las elecciones elecciones presidenciales y legislativas de 2022 con las de alcaldes y gobernadores.

El acta del proyecto tiene la firma de los siguientes congresistas que apoyan esta iniciativa:

- Buenaventura León León - Partido Conservador

- Nidia Marcela Osorio - Partido Conservador

- Mónica Valencia - Partido de La U

- Diego Echavarría - Partido Liberal Félix A. Chica - Partido Conservador

- Teresa Enríquez - Partido de La U

- Carlos Bonilla - Partido Liberal

- Felipe Muñoz - Partido Conservador Hernán Estupiñán - Partido Liberal

- Milene Jarava - Partido de La U

- Armando Zabarain - Partido Conservador

- José Eliecer Salazar - Partido de La U

- Alonso del Río - Partido de La U

- Liliana Benavidez - Partido Conservador

- Camilo Arango - Cambio Radical

- José Amar - Cambio Radical

Hay seis firmas más, según lo reveló el representante David Racero.

El proyecto expone que, el segundo domingo de marzo de 2024 se llevaría a cabo la primera vuelta presidencial y las elecciones locales. Pero eso no es todo, el documento plantea que el periodo constitucional pase de 4 a 5 años para el presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

La iniciativa pretende, además, que los periodos del fiscal general, el contralor, el procurador, el registrador, el defensor del pueblo, el auditor general y los magistrados del Consejo Nacional Electoral también se amplíen de cuatro a cinco años. Según expuso W Radio, “se incluyeron artículos transitorios para que ese nuevo periodo sea aplicable al actual fiscal Francisco Barbosa, a la procuradora Margarita Cabello, al registrador Alexander Vega, al defensor Carlos Camargo y a la auditora Alma Carmenza Erazo. El periodo del contralor Felipe Córdoba y de los nueve magistrados que están en el CNE iría hasta el 2 de septiembre de 2024″.

En el documento, que ya está rondando en el Congreso en busca de apoyos para ser radicado, se lee: “los próximos comicios para elegir los miembros del Congreso de la República se realizarán en el año 2024 y su periodo iniciará el 20 de julio del mismo año, hasta tanto los actuales ejercerán sus funciones”.

La elección de los miembros del Congreso de la República. Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, Juntas Administradoras Locales, y la primera vuelta de la elección del Presidente y Vicepresidente, se llevarán a cabo el segundo domingo del mes de marzo del año en que inicie su periodo.

El proyecto también busca congelar durante diez años el salario de los senadores y representantes a la Cámara.

La noticia de este proyecto de ley, que aún no ha sido radicado, ya despertó críticas entre algunos legisladores. Roy Barreras comentó: “Congresistas que firmen ese proyecto serán demandados por pérdida de investidura por evidente conflicto de intereses. La muerte política a cambio de un espejismo que NO pasará en la Comisión Primera”.

Si bien la la propuesta llegó de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios), el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió al tema y aseguró que el presidente no estaría de acuerdo con extender su período. “El Gobierno nacional no ha hecho ningún anuncio frente a ampliación de periodo. No ha radicado ningún proyecto, ha explicado claramente cuál es su agenda legislativa y en eso es lo que estamos”, expresó Palacios en Blu Radio.

Además, el MinInterior se refirió a la propuesta de Fedemunicipios y aseguró que a lo que la institución se refiere es “a una ampliación de periodo de los alcaldes para poder unificar el periodo con el del presidente para unificar los planes de desarrollo” e insistió en que Duque terminará su periodo en 2022.

