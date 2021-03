Encontrón entre Hassan Nassar y la periodista que denunció supuesto libro autobiográfico de la primera dama

Hassan Nassar, jefe de comunicaciones de Iván Duque y Juliana Ramírez, periodista. Fotos: Colprensa y Twitter.

Tras conocerse que la primera dama de la nación, María Juliana Ruíz, esposa del presidente Iván Duque, desmintió la noticia de que solicitó al Archivo General de la Nación escribir un libro con su biografía, el jefe de comunicaciones de Duque, Hassan Nassar Pérez, tuiteó al respecto, calificó el hecho como fake news y la periodista que hizo la investigación y denunció el hecho, le respondió lanzándole un fuerte mensaje.

Juliana Ramírez es la periodista de Noticias Uno que, en la emisión de este fin de semana, reveló que la primera dama le habría hecho dicha encomienda al Archivo General. Nassar citó el comunicado de la entidad en el que se desmentiría dicha información.

La comunicadora de la red independiente también citó el pronunciamiento del funcionario del gobierno, aseguró que “no le queda bien” a Nassar, como jefe de comunicaciones del presidente desvirtuar dicha denuncia, aseguró que ella como periodista no publicaría información que no sea comprobada e invitó al también comunicador a que vea el informativo este fin de semana donde, según dio a entender, revelará que María Juliana Ruiz sí hizo la solicitud de su biografía al Archivo General.

Este es el pronunciamiento:

Entre tanto, el Archivo General de la Nación también publicó un comunicado en el que aseguraron que la esposa del presidente Duque no hizo dicha solicitud, donde, además, argumentaron que la institución no se prestaría para dichas labores.

“El Archivo General de la Nación es un establecimiento público, caracterizado por el imparcial y correcto desarrollo de la función archivística del país y la preservación del patrimonio documental; velando por el cumplimiento de este propósito, bajo los principios rectores de la administración pública, dentro de la más absoluta transparencia y en el marco de perfecta legalidad, destacamos que no hay recursos de la entidad destinados para escribir ningún documento biográfico a nombre de ninguna persona”, se lee en uno de los apartados del comunicado.

Además, al final del texto, la organización asegura que, “de modo enfático de ninguna manera ha existido solicitud alguna dirigida al Archivo General de la Nación para la elaboración de un documento biográfico de la primera dama”. Sin embargo, la opinión pública queda a la expectativa por las informaciones que documentará Noticias Uno este fin de semana sobre lo antes mencionado.

Ante la noticia, la primera dama de la Nación emitió un comunicado en el que explica que nunca hizo tal pedido, como lo aseguró Noticias Uno, medio que señaló además que, el requerimiento se habría hecho a través de una reunión virtual, donde se concretó la elaboración del libro que contaría su legado como primera dama de Colombia, el cual saldría a mediados del próximo año, cuando su esposo esté por salir de la Casa de Nariño.

“Para quienes me conocen saben que no tengo interés de protagonismos y para quienes no me conocen deseo dejar claro que mi actuar jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo”, asegura Ruiz en su comunicación, donde también enfatizó que, “de ninguna manera ha existido solicitud alguna dirigida al Archivo General de la Nación para la elaboración de un documento biográfico de la primera dama”.

A su vez, de acuerdo con información de La FM, el Archivo General de la Nación se manifestó diciendo que hasta el momento no ha destinado recursos para la realización de la supuesta biografía de Ruiz, ni de ninguna otra persona, “bajo los principios rectores de la administración pública, dentro de la más absoluta transparencia y en el marco de perfecta legalidad”.