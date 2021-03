Gustavo Bolívar causa nueva polémica, esta vez con el partido Verde tras hallar a “la concejala más joven de Colombia”

Este fin de semana, la Comisión de Paz del Senado de la República visitó el departamento del Huila. En el recorrido por los municipios, los miembros de ese equipo legislativo llegaron hasta Algeciras, una de las poblaciones más golpeadas por el conflicto en ese territorio.

Allí, la Comisión desarrolló una audiencia pública para escuchar a los líderes sociales y a la comunidad respecto a las problemáticas de seguridad que viven o tienen que afrontar en esta región, considerada una de las principales despensas agrícolas del país.

En medio de ese evento, el senador Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana, se reunió con concejales del municipio, entre los que estaba Sonia Smith Caviedes Losada, quien fue elegida con 18 años de edad para ser cabildante de su municipio.

El hecho generó sorpresa en el senador de la llamada lista de los Decentes, quien decidió filmar un video junto a ella, para presentarla a través de redes sociales. Sin embargo, en medio de ese mensaje, le envió una pulla al concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, que no cayó bien en el partido Verde.

“ Desde hace dos años se viene creyendo que el concejal más joven de Colombia está en Bogotá y que es Julián Sastoque. Pues hoy descubrimos aquí, en Algeciras, Huila, que la concejal más joven está aquí ”, señaló el senador y agregó: “o sea que el señor Juli Sastoque ya no es el concejal más joven de Colombia”, lo que causó sonrisas en Caviedes y otras personas que lo estaban oyendo.

La concejal de Algeciras contó que recibió la credencial para ocupar la curul del cabildo municipal a los 18 años de edad, luego de hacer parte de la lista por el Partido Liberal, y que actualmente tiene 20 años.

“Realmente siempre he tenido la vocación y llegué a las comunidades diciéndoles que, siendo tan joven, siempre he tenido el interés de ayudar a las comunidades, han confiado en mí y espero llegar más lejos con la confianza de las personas”, señaló Caviedes respecto a su logro. Bolívar dijo que la esperaba en el Senado, a lo que ella contestó: “Ojalá”.

El mensaje del senador de la Colombia Humana a Julián Sastoque generó molestias; el mismo cabildante distrital retomó el video y le aclaró al congresista que él no ha asegurado ser el más joven del país.

“Senador @GustavoBolivar jamás me he ufanado de eso en el país, esa oportunidad la tenemos en Bogotá, puede revisar. Tengo amigos maravillosos de 18-20, como Sonia, que fueron electos y esperanza mucho!! Importante que apoye a la juventud pero su video genera otras reacciones”, aseguró el cabildante.

Otro de los que reaccionó al video fue el precandidato presidencial por el partido Alianza Verde, el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, quien aseguró que el video era un ataque que impedía una convergencia entre esas dos fuerzas políticas alternativas.

“ ¿Objetivo es destacar a la concejala o descalificar a @ElJuliSastoque ? Nos piden a @PartidoVerdeCoL convergencia y al tiempo atacan a nuestros líderes. Y mientras reciben a políticos tradicionales, tratan de dañar (la) imagen de quienes representan la nueva política. ¡INCOHERENCIA!”

Amaya también señaló que en los municipios del departamento de Boyacá hay concejales de 20 años, entre los que mencionó a Belén Fabio Sisa y Pauna Javier Villamil. “Un recordatorio: entre alternativos no debería haber ataques. El objetivo es uno: derrotar el odio, el miedo; derrotar al uribismo”, concluyó.

En esa misma respuesta, el concejal Sastoque reiteró que en campaña utilizó el mensaje de ser el concejal más joven de Bogotá en la historia, más no en el país. “Hay decenas de jóvenes maravillosos menores que yo que también resultaron electos en 2019 y me llena de mucha felicidad y esperanza”, señaló.

Tal fue la fama que ganó la concejal de Algeciras, quien después del video del senador Bolívar decidió abrir su cuenta de Twitter. En ella, uno de los cuatro trinos que ha hecho hasta el momento, fue para agradecer al congresista.

“Quiero agradecer infinitamente la acogida que he tenido por parte de todos ustedes, me he motivado en no solo marcar historia por ser la más joven, sino por hacer el mejor trabajo. Gracias senador @GustavoBolivar por el reconocimiento. ¡Seamos aliados en este proceso político!”, escribió.