El actor Jason Momoa, protagonista de ‘Aquaman’, luce con orgullo una ruana fabricada en Iza, Boyacá

El pasado 10 de marzo, el actor Jason Momoa, conocido por ser protagonista de producciones como Aquaman y Juego de Tronos, subió un video en su cuenta de Instagram donde pasea a su perro mientras describe lo que lleva puesto.

Momoa describió inicialmente sus zapatos, que hacen parte de dos nuevos modelos de edición limitada de la colección So iLL x On The Roam, de su iniciativa. En sus redes el actor publicó que los Unity Purple y Yaya Lavender Roamers cuentan con una parte superior de algodón orgánico, plantillas de algas y una capa superior de corcho y suelas biodegradables.

El actor agradeció a las personas que han comprado los zapatos de esta colección creada con la marca de moda americana So iLL y dijo que quedaban pocos días para pedirlos en línea. Después de pasar por la parte inferior de su cuerpo, en el video se observa que Momoa le pide ayuda a una persona para que lo grabe mientras él luce lo que parece una ruana.

Cuando muestra la parte superior de su cuerpo, el estadounidense sonríe mientras se da la vuelta con la “bata/abrigo” como le llama y manifiesta su agradecimiento a los artesanos que la fabricaron.

El famoso también escribió en el post de su video “Tejidos Rebancá por su increíble artesanía (…) todo hecho a mano en Colombia. Quedé realmente impresionado y quiero cinco más”.

Algunos de los seguidores de Jason Momoa comentaron su video elogiando la moda colombiana y los tejidos nacionales.

@yanapumashop escribió “Viva los artistas de Colombia !!! Gracias y Mahalo J for all you are and all you do!”. Entre emoticones de corazones y aplausos otros usuarios expresaron que con ese outfit lucía como Jesús e incluso, algunos se atrevieron a expresar “Jesus Christ is coming back” (Jesucristo está de vuelta).

@cristievaron comentó diciendo “Soy colombiana, tengo muchos ponchos hechos de allí y son increíblemente cálidos y acogedores. Los sacaré cuando tenga fogatas, gracias Jason por dar un grito ... Eres un humano asombroso”.

Sobre la marca colombiana

Tejidos Rebancá es un taller de moda artesanal que busca investigar, rescatar, valorar y compartir técnicas y oficios textiles ancestrales del Altiplano Cundiboyacense, como el tejido en telar horizontal, el hilado a mano y la tintura con plantas, así como técnicas provenientes de otras regiones como el fieltro húmedo y el fieltro seco, según describen en su página web.

“A través de la creación de prendas únicas de corte tradicional y de corte contemporáneo, llenas de color y las texturas de diversos ecosistemas presentes en Colombia, buscamos transmitir la intensidad de los paisajes y la identidad de la región boyacense. Trabajamos colaborativamente con artesanos tejedores y artesanos hilanderos de Sogamoso, Iza, Firavitoba, Corrales, Beteitiva, Pesca, Tota y Cuitiva, en Boyacá, así como productores de seda natural en Cauca”, se lee en la página web de la marca.

Este fue el video que la estrella del cine compartió en su Instagram @prideofgypsies:

Jason Momoa ruana Boyacá

