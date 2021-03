Nos dicen xenófobos por denunciar lo que pasa. Dejen la hipocresía y el Twitter: Claudia López

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

En la mañana de este viernes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rompió el silencio y se pronunció sobre las acusaciones de xenofobia y racismo que ha recibido tras lanzar duras declaraciones sobre los migrantes venezolanos en Colombia.

En una entrevista con Noticias Caracol, y en uno de sus característicos trinos, la mandataria aseguró que hay “hipocresía política” en quienes arremeten contra ella, porque lo único que busca con sus denuncias es visibilizar la situación a la que se enfrenta la capital del país en materia de seguridad.

“Tenemos que reconocer que hay un factor, no es el único, pero algunos migrantes están participando en delitos. A Edwin Caro lo asesinaron dos migrantes por pedirle una requisa. El que venga trabajar, bienvenido, pero tenemos que reaccionar en defensa de nuestros ciudadanos cuando alguno, en vez de honrar nuestra confianza, la defrauda y nos agrede”, expresó la mandataria en Noticias Caracol.

Tanto en su Twitter, como en su diálogo con el informativo, la burgomaestre le envió una contundente respuesta a los políticos, concejales y demás líderes de opinión que, desde la mañana de este jueves, la han exhortado, regañado e invitado a que recapacite y no promueva la xenofobia en el país.

La hipocresía política desde la comodidad del sueldo, el zoom y twitter mientras los ciudadanos padecen en las calles ataques de algunos migrantes venezolanos muy violentos.



Y por denunciar esa realidad y enfrentarla además insultan a los bogotanos y colombianos como xenófobos. https://t.co/huRII7Fiy7 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 12, 2021

Al anterior trino se sumó lo dicho por López en Noticias Caracol, donde le pidió a sus detractores no caer “en la hipocresía”. Además, de nuevo, recomendó a quienes la critican en redes sociales que, en vez de estar pendiente de ella, vayan a las calles bogotanas y evidencien la situación a la que se enfrenta la ciudad.

“En vez de estar en Zoom, vayan a los barrios. Ahora a los colombianos, bien fregados que estamos, nos van a insultar y decir xenófobos porque denunciamos una situación real que está pasando”, sentenció López en el noticiero.

“Como no vamos a tener intranquilidad si se presentan tres tiroteos en dos días y si termina uno de nuestros policías asesinados. Obvio nos genera intranquilidad”, agregó la alcaldesa, mientras aseguró que no “pueden tapar el sol con un dedo” y ocultar lo que está pasando.

“No estamos diciendo que eso sea generalizado ni estigmatizando a la población migrante venezolana. (...) Entonces ahora resulta que nuestra gente, además de agredida, ahora desconocida e insultada por gente que cree que no podemos hablar de los problemas. ¿entonces nos tenemos que callar? No, los problemas no se solucionan ni callándolos ni ocultándolos”, sentenció categóricamente la mandataria.

Tras las duras declaraciones de López, uno de los principales detractores de la alcaldesa en Bogotá, el concejal Carlos Fernando Galán, también habló con dicho noticiero y le lanzó varias pullas a su excontrincante en las urnas.

“Creemos que la alcaldesa tiene una práctica sistemática de señalar la nacionalidad de quien comete un delito y eso lo hace de manera equivocada”, dijo el cabildante, mientras citó algunas cifras que sustentan que los venezolanos no son los que más roban en Bogotá.

“No estoy diciendo que no haya venezolanos que cometan delitos, sí los hay, pero señalar la nacionalidad lleva a una generalización afecta a toda una población. Y logra el objetivo de la alcaldesa, que es evadir su responsabilidad. Estamos hablando de si los venezolanos cometen o no delitos, si hay o no xenofobia y no de que la política de seguridad de Claudia López es un total fracaso”, expresó el dirigente político.

Entre otras de sus declaraciones, Galán comparó a la mandataria con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien se mostró renuente a la presencia de latinos en su país. El concejal dice que López actúa de manera similar.

“Claudia López ha demostrado que es populista y que está apelando a estrategias como las de Trump (…) La forma como ella aborda el tema, como emite su discurso, es xenófobo y no resuelve el problema (de seguridad)”, reiteró Galán en Noticias Caracol.

