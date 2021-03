Jorge Robledo entuteló a Corte Suprema por pleito que sostiene contra Néstor Humberto Martínez

Senador y directivo del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo. Foto: Senado de Colombia.

Con tutela contra la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tras una denuncia por injuria y calumnia que interpuso el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el senador Jorge Enrique Robledo denunció que sus derechos están siendo violados, especialmente el referido a la garantía de la inviolabilidad parlamentaria.

Robledo solicita que se le reconozca este derecho dado que “Los precedentes judiciales de las Altas Cortes son claros en indicar que congresistas no podemos ser perseguidos por nuestras opiniones, ni siquiera aquellas expresados en redes sociales, precedentes que desconoce la Sala”.

El senador, quien concluye su carrera parlamentaria en 2022, indicó que la Sala de Instrucción del alto tribunal ha ejecutado una serie de decisiones que lo han afectado como parte interesada en la pugna que sostiene contra el exfiscal Martínez tras serle abierta una indagación preliminar.

En la exposición de los motivos con los que sustentó su tutela, Robledo sostuvo que “No podemos ser atacados por nuestras opiniones ni por nuestros votos que se emitan en el ejercicio de nuestro cargo. Entonces no solo se vulnera la inviolabilidad, sino también el debido proceso porque yo estoy en un proceso y no me pueden procesar como me están procesando”.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez interpuso la denuncia contra el senador Robledo en el marco de las audiencias de control político que éste ha venido realizando por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Robledo afirmó que dicha acción de Martínez, acogida por la Sala de Instrucción, es violatorio de su libertad de expresión. Señaló al exfiscal de proceder ‘con astucia’ para evitar que continúe en las denuncias interpuestas por éste.

“Exfiscal Martínez Neira astutamente intenta desconocer mi condición de senador para pasar por sobre mis derechos. Con ese proceder busca esconder que en sus bolsillos suenan platas de Odebrecht - AVAL por múltiples negocios que he probado sí existieron”, afirmó el senador en una video-transmisión en Zoom.

Robledo asegura que sus actuaciones y los debates que él ha organizado para denunciar este escándalo de corrupción, ‘no pueden ser cercenados’ por motivo de un proceso judicial de este tipo.

El senador anunció que continuará con su proceso de denuncias en el Senado de la República: “Voy a convocar el quinto debate sobre Odebrecht porque todavía falta mucha cosa por destapar y por mirar. Lo que quiere decir que volveré al Senado de la República a hablar de este mismo tema, no me van a silenciar”, concluyó.

De otra parte, varios sectores exigieron explicaciones a Néstor Humberto Martínez por audio entregado a la Corte en 2018 en el caso de la financiación a la campaña reeleccionista del expresidente Juan Manuel Santos.

El senador Armando Benedetti señaló al exfiscal de buscar una coartada para librarse de la responsabilidad que tendría en este caso, uno más en los que éste se encuentra involucrado.

‘Uno solo graba a otra persona o porque tiene miedo por su vida o su seguridad, como el presuntamente asesinado Jorge Enrique Pizano lo hizo con Néstor Humberto Martínez, o porque es un hampón”, indicó el parlamentario en declaraciones a la emisora radial La FM de RCN radio.

El senador Antonio Sanguino, cuestionó a Néstor Humberto Martínez por no haber contado como Fiscal General de la Nación los resultados de la investigación de las campañas de Santos y Zuluaga.

“Debe el exfiscal Martínez contar el resultado de las investigaciones que la Fiscalía bajo su mando adelantó sobre la presencia de dineros de Odebrecht en las dos principales campañas, la de Santos y la del Centro Democrático en cabeza de Óscar Iván Zuluaga”, mencionó Sanguino y aseveró que este caso o deberá tomarse a la ligera sino que debería ser tratado y procesado a través de los mecanismos correspondientes.

