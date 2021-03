Amparo Grisales está escribiendo un libro para defender los piropos

Actriz colombina - Amparo Grisales. Foto: @agrisales333

Nuevamente la actriz colombiana Amparo Grisales generó polémica con sus opiniones acerca de que el feminismo está exagerando y está acabando con la seducción que, sostuvo, se da en la misma naturaleza con los machos y las hembras.

En una entrevista que concedió en el diario digital Las 2 Orillas, la diva de la televisión colombiana contó que está escribiendo un libro con el que hace una férrea defensa de los piropos y la seducción masculina, que es crucial entre los animales.

“Tu ves el comportamiento de las aves y como los machos van le hacen la venia a la hembra. Abren sus plumajes, le arreglan el terreno con cositas lindas y florecitas para que la hembra se acerque, y ella generalmente es muy indiferente”, señaló la actriz.

Según su argumento, es esa seducción la que permite que se siga perpetuando la vida en la naturaleza.

“El macho en todas las especies siempre ha sido un seductor maravilloso, y creo que venimos de una seducción, yo creo que nacemos de esa seducción y de un enamoramiento de nuestros padres, entonces yo creo que si no existiera el piropo entonces ¿cómo nos enamoraríamos?”, afirmó la actriz.

La artista, que se le recuerda por novelas como En Cuerpo Ajeno o Los Pecados de Inés de Hinojosa, que protagonizó con Margarita Rosa de Francisco, otra de las divas colombianas, contó en Las 2 Orillas que los piropos son muy válidos.

“Me parece que recibir adulaciones sea a tu talento o algo físico, a tu arte. Esas frases lindas de admiración que te dicen a veces me parecen que son muy válidas”, sostuvo.

Y agregó que precisamente está escribiendo un libro para defender los halagos de los hombres hacia las mujeres: “Soy una defensora de los piropos de hecho estoy escribiendo un libro que es Oda al piropo, voy en defensa del sexo masculino porque a mí me parece que el piropo siempre ha existido y me parece que como tal es hermoso”.

Para Grisales si se niega esta posibilidad, según ella, de seducción entonces se terminaría por acabar hasta con el arte.

“Hay mucha confusión con estas feministas que ya se les fue la mano un poquito, porque tendríamos que prohibir entonces las canciones, los poemas. Los poemas son hermosos y (…) eso existe desde Adán y Eva”, agregó.

La artista aseguró que por lo que, para ella, es una exageración del feminismo, los hombres están perdiendo la caballerosidad.

“Vamos a entrar en unos terrenos tan absurdos, que en vez de evolucionar con mentes más abiertas estamos es cerrándonos y estamos entrando en unos terrenos en done el hombre ha perdido su caballerosidad por culpa de las mujeres”, expresó.

En la entrevista, la diva señaló que a los hombres se les debería permitir defenderse cuando se les realiza señalamientos por acoso.

“Se enojan conmigo porque salgo en su defensa, pero es que ellos no tienen derecho a defenderse. Alguien dice es que él me acosó, me violó, y no le dan la oportunidad de defenderse, sino que siempre hay credibilidad hacia la mujer y no me parece justo”, manifestó.

Grisales dijo además que por esta razón los hombres se han vuelto temerosos y les preocupa que sus actos de seducción sean interpretados como acoso.

“Ya no te mandan flores porque con eso ni con el pétalo de una rosa ellos dicen mandó una flor y va a decir que la estoy acosando”, dijo.

No obstante, aceptó que lo que ella llama seducción tiene que ser consensuado: “Vivan las caricias con alguien que a uno le gusta. Lo que pasa es que el piropo es aceptado con alguien que a uno le gusta. Si tu pasas por el lado de una construcción y hay un montón de tipos llenos de polvo y mugre y te dicen algo lindo entonces es un acoso, pero si pasa alguien en un ‘carrazo’ deportivo, así tenga la barriguita hay muchas mujeres que sí se fijan”.