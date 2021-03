Nariño propone plan para no utilizar la aspersión aérea con glifosato

27/10/2020 Erradicacion de cultivos de coca en en la ciudad de Caballococha., en el departamento de Loreto, en el noreste de Perú. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

La Gobernación de Nariño se ha opuesto a la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos de coca, por esto crearon un programa en que sí se eliminen los cultivos pero no utilizando esta herramienta nociva para la salud de sus habitantes.

Bajo el lema ‘Sin glifosato concertamos’, comunidades del departamento nariñense se reunieron con el Gobernador de Nariño, Jhon Rojas, alcaldes, Policía y Ejército Nacional para constituir el ‘Comité Departamental de Sustitución de Cultivos de Usos Ilícito’, en el que se creó “Acuerdos de raíz”.

Este programa se creó porque diferentes comunidades del departamento no se encuentran de acuerdo y porque, según el Secretario de Gobierno, este no ha disminuido los cultivos de coca ya que en 2002, cuando se arrancó con la aspersión con glifosato en el departamento, había 15.000 hectáreas de coca y al final del proceso, en 2012, la cifra era de casi 16.000 hectáreas. “Es decir que la erradicación fue cero, antes creció. Eso para nosotros es una prueba contundente de que la aspersión con glifosato como herramienta para erradicar no sirve”.

Por otro lado, Acuerdos de Raíz busca que la erradicación sea un acto voluntario por parte de los campesinos y comunidades del departamento. “Hoy demostramos la voluntad del pueblo, en Nariño le apostamos a la paz y lucharemos para que el Gobierno Central cumpla esos acuerdos, especialmente en los temas de sustitución voluntaria y concertada. En Nariño le decimos no al glifosato, si a la inversión y concertación, para que las comunidades puedan tener condiciones de vida digna, vías, colegios, conectividad, desarrollo y comercialización de sus productos”, comentó Jhon Rojas.

Recordemos que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que nació como consecuencia del Acuerdo de Paz, más las metas del actual Gobierno tiene como meta erradicar el 50 % de los cultivos de coca para el 2023. El pasado 17 de febrero se conoció el borrador del decreto presentado por el Ministerio de Justicia que creó el marco normativo para el control de riesgo para la salud y el medio ambiente en la aspersión con glifosato.

En una entrevista para el periódico El Espectador el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, habló sobre cómo pretenden implementar su proyecto, cómo se erradicarán dichos cultivos, la diferencia de Acuerdos de Raíz con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Desde la Gobernación ya se ha realizado encuentros con diferentes comunidades para explicarles qué es Acuerdos de Raíz. “Hemos logrado acercamientos y experiencias pilotos en municipios como Policarpa y sectores puntuales como el río Chagui en Tumaco. Para poder desarrollar este ejercicio primero hicimos una determinación geográfica de dónde está el conflicto”.

Para Rojas, la aspersión del glifosato no es una opción en su territorio. El mandatario departamental cree que la base fundamental para poder avanzar es que haya un trabajo voluntario por parte de la población de Nariño. Además, según Rojas, “tenemos el informe entregado a diferentes alcaldes de la cordillera Pacífica, donde se les da a conocer la aspersión manual con glifosato, que ya cuenta con la licencia ambiental y los registros para arrancar. La Policía antinarcóticos anunció que en estos días se dará inicio en algunos de los municipios del departamento”.

Según el gobernador, al utilizar la aspersión generará nuevamente efectos sociales de gran magnitud. “No solo por el efecto propio de la acción del glifosato sobre los territorios y la biodiversidad, sino por la presión que ejercen los grupos armados ilegales sobre las comunidades para evitar que esto se suscite. Yo diría que si no se desarrolla bien un proceso como el que hoy el Gobierno nacional está anunciando, muy seguramente nos veremos abocados a vivir y evidenciar lo que se vivió en 2013 y 2014, que son varios paros cocaleros, movilizaciones de las comunidades, luchas internas y bloqueos de vías al mar. Sería repetir una historia que ya vivimos”.

Por último, Acuerdos de Raíz es una “estrategia que debe contemplar acciones inmediatas, a corto, mediano y largo plazo. Estamos hablando de mirar con soluciones tempranas que están contempladas en mejorar las condiciones y el mantenimiento de la red vial terciaria que llega hasta los corregimientos y veredas de los municipios que hoy tienen la problemática de cultivos de hoja de coca. Ellos hablan de los proyectos productivos y después de eso abordar el tema de las redes viales terciarias de los territorios”.

