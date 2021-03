Hombre murió ahogado al lanzarse a un río, buzos rescataron su cuerpo

Foto: Informativo del Sur

El Charco del Burro es uno de los espacios turísticos más concurridos los fines de semana en el departamento del Cauca y fue ahí donde este domingo se presentó una tragedia: un hombre murió en la aguas del río en frente de decenas de personas que disfrutaban del lugar. El hecho quedó grabado en videos compartidos por testigos.

En ellos se ve como Diego Germán Inchima estaba en la parte alta de una piedra, desde donde se lanza y aunque al impactar el agua la presión lo alcanza a subir un momento a la superficie, no logra salir con vida. Al parecer el joven de 27 años se habría golpeado con una piedra, lo que lo dejó inconsciente.

En un video compartido por Noticias Caracol, el joven cae y todos los demás esperan que salga del agua, pero como esto no pasa varias personas se lanzan al charco y se acercan a la zona donde impactó Diego, sin embargo, no lograron rescatar su cuerpo sino hasta el pasado lunes 8 de marzo alrededor de las 12:40 m cuando su familia contrató dos buzos para encontrar el cuerpo. Los profesionales dijeron que fue difícil rescatarlo porque las aguas no permitían la mejor visibilidad por las recientes lluvias que han empantanado un poco.

Buzos Charco del Burro Foto: Informativo del Sur

Por su parte Jhonny Hoyos, Médico del Hospital de Sucre, Cauca, le dijo al noticiero que la profundidad de este charco es de por lo menos 16 metros, por lo que recomienda no realizar este tipo de saltos porque hay sitios donde los van a recibir las rocas. El jefe de la oficina de Gestión del Riesgo del departamento, William Muñoz explicó que estos sitios no tienen un control o seguimiento y que la turbiedad de las aguas no permite que sea vea con claridad al lanzarse.

Según recogió el diario Q’hubo Cali, la familia de Diego salió desde Pasto, Nariño, hacia Yumbo, Valle del Cauca, pero al llegar al Bordo, municipio del Cauca, decidieron ir al charco donde ocurrió la tragedia.

Caída fatal 🔴#LoÚltimo🚨 | Aparece video donde se muestra que Diego German Inchima, (el joven que falleció) se lanzó y no lo empujaron al charco del Burro. #EcheGafa🤓 Publicado por Eche Gafa en Martes, 9 de marzo de 2021

Caso contrario sucedió en el el municipio de Florida, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, en Cali, Yumbo, Sevilla, Caicedonia, Ansermanuevo y Versalles se presentó la caída de árboles, derrumbes, inundaciones y el desplome de una vivienda. Además, las autoridades indicaron que hay tres personas desaparecidas, entre ellas un joven de 16 años, Jonathan Hurtado Polanco, tras ser arrastrado en la creciente del río Desbaratado, en el municipio Florida.

Según lo informado por Blu Radio, el menor se encuentra desaparecido desde el pasado 6 de marzo, cuando decidió ir a bañarse al caudal en compañía de otros amigos, quienes relataron lo que le sucedió al joven al no poder salir del río por la fuerza de la corriente del agua.

“A él le gusta mucho bañarse. El sábado a las 3:30 de la tarde estaba con cuatro amigos más nadando en el río Desbaratado en Tarragona, parte alta de Florida. Había una palizada y no pudo salir. Intentó salir por debajo pero no pudo”, contó a la emisora Maira Alejandra Aragón Polanco, hermana del joven.

La familia del desaparecido le ha solicitado a las autoridades continuar con la búsqueda, la cual ya completa más de 48 horas. “Necesitamos ayuda con más buzos, tenemos sólo tres pero se requieren seis, para que ayuden a buscar el cuerpo de mi hermano Jonathan”, agregó la hermana de Jonathan.

Jhon Alexander Tovar, oriundo de Pradera, desapareció en el río Bolo y Kevin Alejandro Ocampo, de 16 años, quien está desaparecido hace ocho días, cuando fue arrastrado por la quebrada Naranjal mientras le hacía unos arreglos a su moto a las afueras de su casa, son los otros dos desaparecidos.

