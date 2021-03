Ramón Jesurún ratificó la Copa América tras el aplazamiento de la fecha de Eliminatorias

El dirigente explicó que por ahora se mantiene la realización del torneo en las fechas preestablecidas y se estudia la entrada de público. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Luego de que la Conmebol -Confederación Sudamericana de Fútbol- confirmara el aplazamiento de las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, previstas para jugarse a finales de este mes de marzo, uno de los temas que generó dudas fue el desarrollo de la Copa América en territorio colombiano y argentino, sin embargo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fue claro respecto a la realización del certamen.

En diálogo con el Carrusel Caracol, Ramón Jesurún explicó que la competición no se ve afectada en lo absoluto por la suspensión de las jornadas de eliminatorias y por el contrario se mostró positivo ante la posibilidad de contar con público en las tribunas durante la competencia que se tiene programada del 11 de junio y el 10 de julio.

“Una de las razones para tomar la decisión (aplazar la fecha de eliminatorias) fue la Copa América. La Conmebol ratifica que la Copa América va, que es imprescindible para nosotros en las fechas preestablecidas. Si bien antes de esta hay dos partidos de eliminatoria, la copa va”, afirmó el dirigente.

Respecto a la entrada de público para los partidos de la Copa, dijo: “Realmente no creo que tenga nada que ver la decisión tomada. Sabemos que no es fácil, pero creemos que, de acá a junio, ojalá las circunstancias mejoren como aparentemente está sucediendo, y respetando la decisión de los gobiernos de Argentina y Colombia, quienes al final toman la decisión, nuestra esperanza es contar con una porción de público en los estadios”.

Y es que desde hace varios días se ha planteado el regreso de los hinchas a las tribunas, de hecho, ciudades como Medellín ya han adelantado formalmente la solicitud, pues Independiente Medellín como Atlético Nacional enviaron una carta a las autoridades de la ciudad con copia a los ministerios de salud y deporte del gobierno nacional, en donde piden el ingreso de alrededor de 1600 hinchas al estadio Atanasio Girardot para el clásico antioqueño de la fecha 15 de la Liga Betplay.

“Cualquier plan piloto que se adelante, ojalá en ciudades que hoy son sede de la Copa América, serán muy bien recibidos para analizar el comportamiento para lo que es un futuro cercano. Lo de Medellín y parece que en Barranquilla también estarían interesados en un plan piloto, ojalá se haga a la mayor brevedad posible, obviamente entregando las garantías de salubridad que el Gobierno Nacional exige”, sostuvo Jesurún.

Por su parte, el ministro del deporte, Ernesto Lucena, en un reciente diálogo con As Colombia también manifestó el deseo de contar con público en la Copa América, pero fue claro que todo depende de las decisiones que se tomen desde el Ministerio de Salud.

“Por ahora no se puede hablar de un aforo establecido, es el Ministerio de Salud el competente en sacar adelante esa decisión. Nosotros queremos colaborar en todo lo que sea posible para ojalá podamos tener algo de aforo, pero en este momento siguen trabajando los expertos. Todo depende de cómo va el plan nacional de vacunación y también de cómo vaya el tema de los contagios en esas ciudades”, explicó.

Por ahora se espera que la nueva fecha de la jornada de Eliminatorias entre a debatirse en las próximas semanas con la participación de los presidentes de todas las federaciones pertenecientes a la Conmebol. Este deberá ser antes de junio de 2022 ya que es el plazo estipulado por la FIFA para entregar los clasificados a la cita orbital.

Sin embargo, Jesurún mostró su preocupación por la prohibición de viaje por parte de los clubes europeos para los jugadores de Sudamérica, pues este fue uno de los principales motivos para cancelar las fechas a disputar y, según el dirigente, no se puede permitir que eso vuelva a suceder. “No podemos aceptar que las eliminatorias sean condicionadas, ni ahora ni en ninguna época. Si no tenemos jugadores, no es menos cierto que las Eliminatorias de Conmebol siempre que se jueguen serán sin ningún tipo de impedimento, en eso fuimos muy claros con la FIFA”, señaló.

Lo cierto es que por ahora no se tiene un panorama claro sobre cuándo o dónde se jugarían las dos jornadas suspendidas. La Selección Colombia, al parecer, deberá esperar a inicios de junio, días antes de la Copa América, para disputar las jornadas 7 y 8, el 3 de junio ante Perú y el 8 contra Argentina, respectivamente.

La Tricolor aparece en la séptima posición de la tabla con 4 puntos tras cuatro jornadas disputadas.

