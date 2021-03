Ladrones que asesinaron a un taxista en el occidente de Bogotá solo se llevaron 80.000 pesos

Los delincuentes le dispararon al taxista, luego de estrellarse contra el vehículo que conducía. Foto: Captura de pantalla de video de seguridad

Por 80.000 pesos colombianos, 21 dólares, una pareja de ‘fleteros’ terminaron asesinando al taxista Miguel Ángel Gamboa cuando los delincuentes se estrellaron contra el vehículo de la víctima tras huir en una motocicleta, luego de robarle el bolso a una mujer que llegaba en su vehículo a su casa en el barrio Mandalay, de la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá.

En el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de la capital colombiana City T.V., la víctima del robo narró algunos de los detalles del hurto del que fue víctima cuando ingresaba a su vivienda e indicó que no llevaba ningún objeto de valor en su cartera.

“El tipo abrió la puerta y de una vez me encañonó, y me dijo: ‘el bolso’. En la bolsa no iba nada: un botilito y un chal, no más, no iba plata, ni nada de eso. En mi bolso tampoco, lo mucho que había eran 80.000 pesos, mi cédula, mi licencia de conducción, y los papeles del carro”, sostuvo la mujer víctima del hurto, que prefirió mantener el anonimato por seguridad.

En los videos de las cámaras de seguridad del sector en el que ocurrió el robo se evidencia que el delincuente que perpetró el crimen había esperado a la mujer frente a su casa, mientras hablaba por su celular, para minutos después irrumpir de forma violenta en el parqueadero de la casa y amenazar a la víctima para llevarse sus pertenencias.

“Ya cuando vi que él salió corriendo, pues apagué el carro y salí tras él”, recordó.

Es en ese momento es cuando el delincuente se sube a la motocicleta y luego en la huida impacta al taxi, exactamente en la avenida Las Américas con carrera 73 C.

“Él iba en su ruta como cualquier taxista lo hace y suceden estos hechos lamentables, donde los sicarios chocan la motocicleta accidentalmente contra el taxi. El tipo apenas choca no sé si cree que mi primo los iba a cerrar o algo así, lleva el arma a la mano y le dispara”, contó Marlon Gamboa, familiar del conductor asesinado, al informativo de televisión Noticias Caracol.

La mujer a la que le quitaron su bolso afirmó que el conductor del taxi fue una especie de ángel que terminó protegiéndola.

“A lo que yo llegué a la esquina ya la moto estaba caída y ya lamentablemente el taxista estaba herido. Él vino a ser mi angelito, mejor dicho, en pocas palabras, dio la vida por mí, porque ni yo lo conocía y él tampoco sabía que estaba ocurriendo un hurto”, dijo.

En Citynoticias reseñaron que la investigación por este crimen la lleva el CTI de la Fiscalía General de la Nación, cuyos investigadores recopilaron los videos de las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de los asesinos, de los cuales todavía no se tienen pistas sobre su identidad.

En Noticias Caracol el primo del taxista reiteró su clamor por justicia ante el vil asesinato de su familiar: “Un carro que llevaba neveras para transportar vacunas se pierde y unos días después se recupera. Así mismo queremos en mi familia, y muchas más, de que en las situaciones de sicariato, de robo o de asesinato, tengan un mejor fin”.

Precisamente, esta persona recordó en el noticiero que su familiar era muy querido en su comunidad y entre el gremio de taxistas.

“Miguel Ángel era una persona que siempre tenía una sonrisa en su cara. Llevaba años trabajando con su carro y se hacía querer. Tenía muchos amigos porque a él siempre le gustaba compartir con la gente. Un gran padre, esposo, ese era Miguel y tristemente perdió la vida en una situación de estas”, concluyó.