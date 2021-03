Timochenko y Mancuso solicitan al padre Francisco de Roux acordar un encuentro público

Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño 'Timochenko'.

La solicitud para que el líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso se reúnan con el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, ya es oficial. A través de una carta de dos páginas, Londoño pidió concretar una fecha para el encuentro y aseguró que este debe ser pronto y de carácter público.

“En nombre mío y de Salvatore Mancuso he dirigido una solicitud formal al Padre Francisco de Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad, para que en audiencia pública el país conozca las verdades silenciadas sobre el conflicto armado. Sin duda la paz y la verdad triunfarán”, anunció ‘Timochenko’ a través de sus redes sociales.

Teniendo en cuenta que el propósito de la reunión es “dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto”, a la reunión también asistirán dos excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc): Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada; y Jóverman Sánchez Arroyave, conocido como Rubén Cano.

Los cuatro hombres, quienes hasta hace unos años participaban activamente de la guerra interna del país, aseguran que tienen toda la intención de revelar, “con detalles y sin tapujos”, las acciones que cometieron. Londoño manifestó que el compromiso que firmaron los ex Farc para alcanzar la paz no se limita a dejar las armas, sino que también incluye hablar con la verdad para buscar la reconciliación y no repetición.

“Estamos obligados a armar el rompecabezas de la tragedia, a establecer sus causas, a develar todo lo que ocultan, a indicar quiénes son los cómplices escondidos, a buscar soluciones definitivas a esa violencia que nos ha azotado sin piedad”, asegura Timochenko en la carta.

Es importante resaltar que este encuentro está pensado para desarrollarse de forma pública. La misiva señala que al espacio deberían asistir los medios de comunicación nacionales y extranjeros para que ayuden a difundir las informaciones que se confirmen o revelen. También, y con previa invitación, se les notificará de la reunión a organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos locales e internacionales.

Así mismo, Londoño le manifestó al sacerdote de Roux que confía en que responda a la petición rápidamente, pues “hay muchas cosas en jueg y no hay tiempo que perder”.

