Recuerdan comentarios racistas de funcionario encargado de asuntos étnicos en el Centro de Memoria Histórica

En mayo de 2020, dirigentes del Consejo Regional Indígena del Cauca sostuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Al término de ese encuentro virtual, Pulido, Alejandro Plata Peña y otra persona dejaron el micrófono abierto y se escucharon comentarios llenos de insultos y calificaciones racistas.

Según dijo el CRIC en su momento, “posterior a la reunión, varios funcionarios entre los que se encontraban Juan Carlos Pulido, Asesor del Despacho de la Ministra y Coordinador de Consenso Social, y Alejandro Plata, Equipo Consenso Social – Interlocución con Pueblos Indígenas y Afros, realizaron comentarios y aseveraciones racistas, insultantes, denigrantes y de odio contra los Pueblos Indígenas”.

Luego de los hechos, el Ministerio TIC informó que los dos funcionarios saldrían de la entidad por los comentarios denigrantes que habría hecho alguno de ellos. Aunque en su momento se aseguró que se había tratado de un despido por la situación, Plata aseguró a la W Radio que él había presentado la renuncia antes de la polémica por la llegada de la nueva ministra.

El CRIC reveló la conversación por redes sociales y solicitó acciones del Gobierno nacional contra las expresiones racistas en las instituciones del Estado. Se trata de un audio de más de 5 minutos en el que dos hombres y una mujer hablan de los resultados de la reunión con el CRIC, se burlan de sus peticiones y denigran con estereotipos.

“Quiero cumplirles con los $8.000 millones, pero no con los $8.000, sino con proyectos para poder asegurar ese recurso. ¿Qué tal los malparidos?, me importa un culo, ¿que quieren, casas?, quieren casas, se las hago pues. ¿Ah? Me está doliendo la cabeza de todo lo que diga Covid. Ok, dotación de… ¿qué más, a ver qué más? Malparidos. Esos $300.000 lo que van a hacer, Juan, es comprarse unas flechas y una tarjeta amiga. Eso es la dotación de un punto de internet. Y se la reparten en busetas y esas vainas. 200 millones de pesos. Obviamente eso no. ¿Qué tal los hijueputas? Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida. Yo ya odio a estos hijueputas. Quieren plata, son de una mezquindad”, se escucha en la grabación.

Según Cuestión Pública, quien revivió la polémica de Pulido, él estuvo en el cargo de despacho del Ministerio TIC desde el 18 de diciembre de 2017 hasta pocos días después del escándalo, el 26 de mayo de 2020.

Aunque el CRIC presentó la denuncia ante el Ministerio del Interior y este aseguró que adelantaría una investigación, no se presentaron sanciones, como tampoco la responsabilidad de los insultos emitidos y escuchados por los mismos indígenas desde el despacho del MinTIC.

Juan Carlos Pulido afirmó en esos días a la W Radio que no había sido él quien profirió los insultos, pero tampoco reveló quién fue la persona que lo hizo. En una nueva entrevista este jueves 4 de marzo con la misma emisora, el ahora asesor del CNMH reiteró que no era responsable de esas palabras y que nunca ha discriminado a las poblaciones y volvió a evadir el nombre de la persona que habría dicho esas palabras.

Pulido salió luego de la denuncia en un video publicado en sus redes sociales, en el que aseguró que el audio había sido editado y producto de la grabación de “horas y horas” de reuniones y conversaciones personales en la intimidad. Aunque también afirmó, según dice El Tiempo, que las palabras de su compañero fueron desafortunadas, pero causadas por la frustración de los obstáculos que se presentaban en la negociación.

Ahora Pulido, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, deberá realizar acciones para motivar participación e investigaciones de los grupos vulnerables, étnicos, género, grupos políticos y demás formas de organización de las víctimas que han sido objeto de persecución en el marco del conflicto interno.