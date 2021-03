Óscar Iván Zuluaga vuelve a sonar como candidato presidencial del uribismo: así le fue en las elecciones de 2014

En la foto: Óscar Iván Zuluaga. ( Colprensa - Diego Pineda)

En los últimos días, varios miembros del Centro Democrático han vuelto a poner en la baraja de los posibles candidatos presidenciales para las elecciones de 2022 a Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe y candidato presidencial del uribismo en 2014.

El pasado 3 de marzo, la senadora María Fernanda Cabal, en diálogo con W Radio, aseguró que Zuluaga es el candidato más idóneo para postularse en las próximas elecciones a la Presidencia de Colombia. Lo mismo opinó el representante Gabriel Vallejo, también en conversación con esa emisora, al asegurar que el nombre de Tomás Uribe le hace daño al partido y que “Óscar Iván Zuluaga sería la mejor opción”.

El político, de bases uribistas, ha estado en el radar estos días por lo revelado por el exsenador condenado ‘Ñoño’ Elías sobre los dineros que según él, entraron en 2014 a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. La senadora Paloma Valencia fue una de las que reprochó lo revelado por el ‘Ñoño’ sobre Santos y escribió en su cuenta de Twitter: “Óscar Iván Zuluaga debió ser el presidente; nos robaron y para hacerlo se robaron la plata de todos los colombianos, dándole contratos a Odebrecht”.

Mientras que un sector del uribismo quiere a un candidato presidencial como Zuluaga en las elecciones del próximo año, hay otro sector que sigue en la tarea de llamar la atención de Tomás Uribe, a pesar de que él ha asegurado que no buscará la Presidencia. Sin embargo, esto no quiere decir que no participe de los comicios de 2022, pues podría aceptar encabezar las listas para las elecciones parlamentarias por el Centro Democrático.

Así fue el camino de Zuluaga en 2014

Juan Manuel Santos llegó al poder en su primer mandato de la mano del uribismo, venía de ser el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y era su ficha para continuar con su legado. Sin embargo, a los pocos meses de haber ganado la Presidencia de la República se le empezó a notar distante de su jefe político, situación que empeoró cuando se conoció que estaba adelantando conversaciones con la guerrilla de las Farc para un futuro desarme.

De ahí en adelante, el sector del uribismo pasó a ser el más duro crítico del gobierno y proyectándose para las elecciones de 2014, crearon el partido Centro Democrático, para tener sus propias listas en el Congreso y un nuevo candidato presidencial que le compitiera a Juan Manuel Santos, quien había anunciado su deseo de participar en las elecciones.

Fue cuando apareció Óscar Iván Zuluaga, quien lideró junto con Álvaro Uribe la conformación del Centro Democrático, y se ganó la candidatura para ser el representante de ese partido en los comicios de 2014. El objetivo del uribismo era conseguir varios escaños en el Congreso y también la Presidencia.

En la foto: Álvaro Uribe Vélez y Óscar Iván Zuluaga. (Colprensa - Luisa González).

En las elecciones legislativa realizadas el 9 de marzo de 2014, Uribe arrasó consiguiendo más de dos millones de votos, lo que representó 20 curules en el Senado y 19 curules en la Cámara de Representantes. Este logro significaba que el país podía dar una sorpresa con el candidato Zuluaga compitiendo con el entonces presidente Juan Manuel Santos.

En la primera vuelta participaron cinco candidatos y consiguieron las siguientes votaciones:

- Óscar Iván Zuluaga con el apoyo del Centro Democrático, 3′969.005 votos

- Juan Manuel Santos con el apoyo del partido de la U, 3′110.794 votos

- Marta Lucía Ramírez acompañada por el Partido Conservador, 1′997.980 votos

- Clara López del Polo Democrático, 1′958.518 votos

- Enrique Peñalosa de la Alianza Verde, 1′064.758 votos

La confianza estaba entorno al candidato del uribismo, quien había logrado sacar un pequeña diferencia a Santos y con eso pasar a una segunda vuelta con el entonces mandatario. En el camino hubo un ingrediente que movió a sectores políticos críticos de Juan Manuel Santos a unirse a su campaña, el proceso de paz con las Farc.

Fue esa puesta del expresidente Santos por sacar adelante las negociaciones que se llevaban en ese momento en La Habana, Cuba. Por su parte, Zuluaga debía llevar un mensaje distinto que era abandonar la mesa de diálogo.

En segunda vuelta el resultado fue el siguiente:

- Juan Manuel Santos obtuvo 7′816.987 votos

- Óscar Iván Zuluaga obtuvo 6′905.001 votos

La derrota del uribismo en estas elecciones llevó a que el Centro Democrático fuera oposición en el Congreso y el más duro crítico de los otros cuatro años que Juan Manuel Santos ocupó la Casa de Nariño. Como oposición y con un gran número de parlamentarios, no pudieron hacer mucho para frenar que los acuerdos se firmaran y precisamente fue el Congreso el que tuvo que blindar lo pactado con las Farc.

Tras la derrota, Zuluaga asumió como Director Nacional de su partido para consolidar su proyecto político en cada uno de los departamentos. También dirigió la campaña del NO, en el plebiscito contra el Acuerdo Final de Paz firmado con las Farc. Actualmente, trabaja en el sector privado y en estos meses se conocerá si acepta ser precandidato del uribismo para la Presidencia de Colombia en 2022.

