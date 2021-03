Habitantes de Sumapaz se encuentran en zozobra, tras el asesinato de tres personas en menos de 48 horas

La comunidad de Sumapaz se encuentra en alerta, tras los asesinatos de tres personas en la localidad, en menos de 48 horas. Foto: Archivo Particular.

Los habitantes de la localidad de Sumapaz, en Bogotá, se encuentran en zozobra luego de que en menos de 48 horas tres personas fueran asesinadas, de las cuales se sabe dos eran disidentes de las FARC, y otro un desmovilizado. De acuerdo con información oficial recogida por El Tiempo, en la zona no se registraban homicidios desde abril del 2020. Tras los acontecimientos, los sumapaceños hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en la zona.

El primer hecho, según información oficial entregada al mismo medio, se registró en la mañana del pasado martes 02 de febrero en la vereda las Chorreras, cuando dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda de Pedro Damián González y lo ultimaron con dos disparos en el pecho. De acuerdo con los sumapaceños, el hombre, al parecer era desmovilizado de las FARC.

Ese mismo día, a 15 minutos de la residencia de González, fue asesinado también con arma de fuego, al parecer por los mismos hombres, Jimmy Rincón, de 37 años, quien se cree era disidente de las antiguas FARC.

Este miércoles, de nuevo volvió a reportarse otro homicidio en la zona con arma de fuego, esta vez en el corregimiento del Alto de la Duda, el cual se encuentra ubicado en el límite del páramo de Sumapaz, y el municipio de Uribe al Norte del Departamento del Meta. Según los habitantes de la zona, la víctima fue Alexis Torres, quien presuntamente también era disidente del antiguo grupo armado.

“Los mandaron a matar, dijeron los asesinos frente a sus puertas que de parte del Zarco, y hoy 03 de marzo, asesinaron a otro hombre que hacía parte de las disidencias de las FARC, en el corregimiento del Alto de la Duda”, detallaron los habitantes de la zona a través de un comunicado.

Comunicado de los habitantes de Sumapaz tras el asesinato de tres personas.

En el momento, aunque no se conoce la identidad de los autores de los tres homicidios, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá (Sijín), dio a conocer que encontraron la motocicleta donde se transportaban los hombres que cometieron los dos primeros asesinatos en la vereda La Granada, a 40 minutos del lugar de los hechos.

Al respecto de los asesinatos, la comunidad de Sumapaz, a través de un comunicado, hicieron un llamado al Gobierno Nacional, a la Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, para que esclarezcan los hechos y den con los autores intelectuales de los homicidios, y para que además hagan presencia en la zona y garanticen la vida y seguridad de los habitantes de la localidad.

“Pedimos por la vida de Jimmy Rincón, Damián González, y Alexis Torres ¡respeto!, que sus homicidios no queden en el olvido. Sumapaz es un territorio de paz. Señor presidente, señor Ministro de Defensa, Ejército Nacional y Policía, solicitamos presencia de la fuerza pública en el territorio para que la violencia no se tome nuestro territorio. Como localidad ya hemos sufrido mucho dolor por el conflicto armado, ya la guerra ha dejado muchas víctimas, no queremos que sean más”, manifestó la comunidad de Sumapaz.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, en entrevista con el periódico El Tiempo, indicó que por el momento no se han identificado la presencia de grupos armados en la zona, sin embargo, aseguró a Blu Radio, que debe esperarse el avance de la investigación para poder entregar más detalles sobre los hechos y además poder corroborar las identidades de las víctimas.

Por su parte, el alcalde la localidad, Germán Medellín, le detalló al mismo medio, que desde la entidad, en conjunto con la Unidad de Víctimas, se encuentran realizando un acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas y a los vecinos del sector.





