Tenga cuidado: usan el nombre de Silvestre Dangond para estafar a la gente en redes sociales

Varios internautas han denunciado que personas inescrupulosas han querido estafarlos haciéndose pasar por el cantante vallenato Silvestre Dangond. Los tuiteros publicaron algunas capturas de pantalla en las que se evidencia que una cuenta falsa del artista le asegura a varios usuarios que le den información de tarjetas de crédito para, supuestamente, financiar su próximo video musical.

Nombe no pobre silve😂 pasen todos sus tarjetas para colaborarle con el album. pic.twitter.com/Q5Tg8wUODF

Esta práctica es muy común en los Estados Unidos y desafortunadamente, comenzó a volverse muy común en Colombia, con la que, de acuerdo con las autoridades, varios incautos han caído en este tipo de maniobras de extorsión.

La metodología consiste en que algunos sujetos se hacen pasar por sus artistas predilectos, diciéndoles que son una cuenta secreta, y les piden favores económicos, e incluso, se han reportado casos donde los criminales solicitan fotos y videos de las víctimas desnudas; en algunas ocasiones, relacionados con fines de explotación sexual.

Debido al inminente éxito de Dangond, no solo en la música, sino que también en la actuación y ahora en el ámbito automotriz, algunos inescrupulosos han querido sacar provecho de la fama del artista y extorsionar a los ‘silvestristas’.

Al igual que sus colegas musicales Paola Jara y Jessi Uribe, el cantante vallenato guajiro Silvestre Dangond decidió emprender durante la pandemia de covid-19, pero no en su país natal Colombia, sino en Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente.

El negocio del intérprete de ‘Las locuras mías’ se llama ‘Take the Key’ (‘Toma la llave’) y, según informó el mismo Dangond, este emprendimiento busca comprar automóviles usados, repararlos, dejarlos como ‘nuevos’ y venderlos al público estadounidense.

La empresa del colombiano ya cuenta con carros que están entre los 10 mil y 100 mil dólares de modelos relativamente nuevos, pues se encuentran modelos del 2017 en adelante. Dangond hizo varias publicaciones en Instagram, donde le dijo a sus millones de fans en América Latina que lo pueden encontrar atendiendo su negocio, anuncio que para muchos fue entendido como un receso musical del artista.

“Clarissa Molina dándome la patadita de la buena suerte en Take Thekey. Hoy fue un gran día, la ganas y las energías de comenzar a trazar un camino nuevo no tiene precio ¡Clariiii de ti me dejo pegar todas las pataditas que quieras!”, escribió Silvestre.