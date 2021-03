“Colombia es un país racista”: Ilia Calderón, la periodista fue la segunda en entrevistar a Joe Biden tras su posesión presidencial

Ilia Calderón tuvo la oportunidad de ser la segunda periodista en el mundo en entrevistar al presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden después de su posesión. Por esa razón, fue invitada por su jefe en Univisión, Daniel Coronell, para hablar de la experiencia en el portal Los Danieles.

Esa entrevista coincidió con la publicación de una columna de Daniel Samper Ospina, en la que cuestionaba la historia “impregnada de machismo y racismo”, que se enseña en los colegios de Colombia. En el texto se invitaba a la lectura de los libros de Alfonso Múnera, El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas que fueron reeditados recientemente.

A raíz de ese texto, el periodista Samper Ospina le preguntó a Ilia Calderón, chocoana de nacimiento, si alguna vez había sufrido discriminación racial en Colombia, a lo que ella contestó con contundencia que “Colombia es un país racista”.

“Colombia es un país racista y tiene que aceptarse como país racista. Colombia tiene que entender qué es el racismo y aceptar que existe en la crianza y que ha existido en la crianza desde siempre, desde la esclavitud, desde que había personas esclavizadas”, señaló la presentadora del noticiero Univisión.

La periodista señaló que, si bien en el país la población negra no es discriminada por ley, sí ha sido segregada en otros sentidos que crean sesgo hacia esa población.

“Nosotros, ni siquiera en el chocó ni siquiera en la década del 70, veíamos el modelo de una familia en las cartillas escolares, una familia negra o una familia indígena, siempre era la familia blanca con los hijos perfectos, los cachetes rosados y el pelo rubio. Entonces, desde la escuela, hasta la manera en que los recursos son asignados nacionalmente y lastimosamente robados por nuestro propios gobernantes y la corrupción, asaltando los recursos destinados a la educación y a la salud, afectando el progreso de toda una región; hemos sido, no por ley, pero siempre ha habido discriminación, siempre ha habido racismo, y ha habido segregación hacia las comunidades negras en Colombia”, sostuvo Calderón.

Ilia aseguró que el racismo no solo se presenta en Colombia, sino en todo el continente americano desde Argentina hasta México y las islas a donde llegaron negros de África traídos como esclavos en el proceso de colonización del territorio. Señaló que si bien el país no tuvo un movimiento de derechos civiles como el de Estados Unidos, sí se evidencia discriminación en el racismo institucional y en el abandono del Estado en las regiones como el Chocó.

La periodista afirmó que el racismo se puede cambiar “solamente cuando se tiene conciencia de que lo que dices en la casa tiene una repercusión en la sociedad y crea hijos racistas. Esas frases sobre el pelo, sobre “no te cases con un negro o con una negra para no tener que peinar trensitas toda tu vida”, solamente te hace pensar que muchos somos bienvenidos como invitados, pero no como parte de. Si eres un artista, me entretienes, tienes dinero y me siento privilegiado de estar al lado tuyo; si eres un deportista destacado, reconocido entonces es un privilegio estar al lado tuyo; pero si ese deportista, ese artista se va a casar con tu hija, entonces las cosas son a otro precio”, aseguró en diálogo con Los Danieles.

Ilia Calderón fue nombrada presentadora oficial del noticiero Univisión en 2017. Según contó Daniel Coronell, director del informativo, en ese momento, ella nació en Istmina, municipio del Chocó. Fue la primera de tres hermanas hijas de una maestra, quien con su trabajo y una papelería familiar logró darle educación en un colegio de monjas en Medellín a la mayor de sus descendientes.

La presentadora contó en la entrevista que en esa institución sufrió el primer hecho de racismo. Durante la formación matutina, recién llegada de su pueblo natal y cursando el grado sexto, pasó por enfrente de una compañera quien al verla se tiró hacia atrá y le dijo “negro ni mi caballo”.

Ilia no contó nada sobre esa situación hasta muchos años después en su libro My time to speak , traducido en español como Es mi turno , que se publicó en agosto de 2020. “Para nosotros es muy difícil reconocer las agresiones racistas porque nos han hecho sentir que así es, que así ha sido y como casi que eso es lo que nos merecemos”, aseguró Calderón.

Sobre la entrevista al presidente Joe Biden

El pasado 26 de febrero, Ilia Calderón entrevistó por un tiempo de 10 minutos al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a la primera dama Jill Biden, durante una visita del mandatario al estado de Texas desde donde vigiló la entrega de ayudas humanitarias para los afectados por las tormentas eléctricas.

Ilia Calderón con Joe y Jill Biden. Foto: Facebook.

Calderón afirmó que en esa entrevista, como en todo lo que realiza, tiene presentes tres cosas en la mente. “Pensé tres cosas en el momento cuando estaba frente al presidente de los Estados Unidos y su esposa, primero que la que estaba sentada frente a él no era la presentadora y periodista, sino que era la misma niña de Istmina, Chocó, que corría por las calles y se bañaba con los aguaceros. Eso nunca se me puede olvidar”.

“Segundo que yo estaba ahí siendo la vocera de una comunidad a la que Univisión le sirve, que a través mío las preguntas y las dudas de ellos tendrían que ser resueltas por lo menos en esos diez minutos de entrevista que me dieron. Tercero que siempre las cosas se pueden hacer mejor y aunque reciba elogios sobre la entrevista, que aprecio siempre, sé que la próxima entrevista tiene que ser mejor”, puntualizó Calderón.

