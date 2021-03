Orquesta Filarmónica de Bogotá y Juanes obtienen nominación en los Latin American Music Awards

BOGOTÁ, 02 de marzo de 2021.- Orquesta Filarmónica de Bogotá nominada a los Latin American Music Awards. (Colprensa).

La 6ta edición de los Latin American Music Awards se volverá a celebrar el próximo 15 de abril, tras haberse cancelado el año pasado debido a la pandemia de coronavirus, y este martes 2 de marzo, se reveló la lista de nominados

Entre las representaciones colombianas se destacó del concierto ‘Volverte a Ver’, a cargo de Juanes y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se estrenó en abril de 2020, en medio de la pandemia y que fue nominado a Mejor Concierto Virtual.

La Alcaldía de Bogotá resaltó el logro y señaló que, “el montaje de este concierto sincrónico exigió la participación de los casi 100 músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en un complejo ensamble de sonido y edición de video, que dio como resultado un conmovedor concierto”, el cual fue grabado totalmente desde la virtualidad, y hoy alcanza más de 2 millones de reproducciones en los canales digitales donde se aloja.

‘Volver a Ver’ competirá por el galardón con:

-Alejandro Sanz y Juanes, ‘La Gira Se Queda En Casa’

-Carlos Vives, “No Te Vayas De Tu Casa”.

-Juan Luis Guerra, ‘Privé'.

-Marco Antonio Solís, ‘Serenata a las madres más encantadoras’

-Ozuna, ‘Latinos Unidos’.

-Pepe Aguilar, Ángela Aguilar.

-Leonardo Aguilar, ‘Mexicano hasta los huesos’.

-RBD, ‘Ser o parecer 2020′.

-Sebastián Yatra, ‘SOSFest’.

- Yandel, ‘Goodbye 2020′.

“Este es un trabajo para el público y para lo público. Fue un honor, para la Orquesta Filarmónica, interpretar con JUANES este concierto. Estamos muy orgullosos de la nominación y reconocimiento por un trabajo hecho desde el corazón, para acompañar a todos y todas desde la música durante la pandemia”, señaló David García, director general de la Filarmónica de Bogotá.

Los músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se tardaron una semana en grabar individualmente los temas musicales que se presentaron, para que luego estos arreglos fueran ensamblados.

“La Orquesta Filarmónica de Bogotá ha sido pionera en producciones digitales. Con producciones como “Soy Colombiano” y ?Colombia Tierra Querida”. Y conciertos con artistas como Monsieur Periné, Aterciopelados, Cholo Valderrama, Adriana Lucía, entre otros”, señaló la Alcaldía de Bogotá.

Fotografía que muestra integrantes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá disfrazados, mientas tocan sus instrumentos el 30 de octubre de 2020 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Lista completa de nominados a los Latin Grammy

A continuación relacionamos a los nominados de los Grammy latinos, que se realizarán el próximo 15 de abril:

— Artista del año: Anuel AA, Bad Bunny, Christian Nodal, Daddy Yankee, Eslabon Armado, J Balvin, Karol G, Maluma, Ozuna, Sech.

— Nuevo artista del año: Camilo, Eslabon Armado, Los Dos Carnales, Myke Towers, Natanael Cano, Rauw Alejandro.

— Sencillo del año: Bad Bunny, “Yo perreo sola”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Maluma y The Weeknd, “Hawái”.

— Álbum del año: Anuel AA, “Emmanuel”; Bad Bunny, “YHLQMDLG”; J Balvin, “Colores”; Natanael Cano, “Corridos tumbados”.

— Artista favorita femenina: Anitta, Becky G, Karol G, Natti Natasha, Shakira.

— Artista favorito masculino: Anuel AA, Bad Bunny, Christian Nodal, J Balvin, Maluma, Ozuna.

— Dúo o grupo favorito: Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabon Armado, Jowell & Randy, Reik.

— Artista favorito - pop: Camilo, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Ricky Martin, Shakira.

— Álbum favorito - pop: Camilo, “Por primera vez”; Kali Uchis, “Sin miedo (del amor y otros demonios)”; Pedro Capó, “Munay”; Reik, “Ahora”.

— Canción favorita - pop: Black Eyed Peas, Ozuna y J.Rey Soul, “Mamacita”; Camilo, “Favorito”; Reik, Farruko y Camilo, “Si me dices que sí”; Ricky Martin, “Tiburones”; Shakira y Anuel AA, “Me gusta”.

— Artista favorito solo - regional mexicano: Carin Leon, Christian Nodal, El Fantasma, Junior H, Lenin Ramírez, Natanael Cano.

— Dúo o grupo favorito - regional mexicano: Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabon Armado, Los Ángeles Azules, Los Dos Carnales.

— Álbum favorito - regional mexicano: Christian Nodal, “Ayayay!”; Eslabón Armado, “Tu veneno mortal”; Junior H, “Atrapado en un sueño”; Natanael Cano, “Corridos tumbados”.

— Canción favorita - regional mexicano: Banda Los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa, “En eso no quedamos”; Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Lenin Ramírez con Grupo Firme, “Yo ya no vuelvo contigo”; Los Dos Carnales, “El envidioso”; Natanael Cano, “Amor tumbado”.

— Artista favorito - urbano: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Karol G.

— Álbum favorito - urbano: Anuel AA, “Emmanuel”; Bad Bunny, “Las que no iban a salir”; J Balvin, “Colores”.

— Canción favorita - urbano: Bad Bunny, “Yo perreo sola”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Maluma y The Weeknd, “Hawái”; Ozuna, Karol G y Myke Towers, “Caramelo”.

— Artista favorito – tropical: Marc Anthony, Prince Royce, Romeo Santos, Silvestre Dangond.

— Álbum favorito – tropical: Carlos Vives, “Cumbiana”; Gloria Estefan, “Brazil305”; Prince Royce, “Alter ego”.

— Canción favorita – tropical: Alex Bueno y Romeo Santos, “Nuestro amor”; Carlos Vives, “No te vayas”; KYEN? ES?, “El Carnaval de Celia: A Tribute”; Prince Royce, “Carita de inocente”; Víctor Manuelle y Wisin, “Boogaloo Supreme”.

— Artista favorito – crossover: Black Eyed Peas, Dua Lipa, Ne-Yo, Snoop Dogg, The Weeknd.

— Colaboración del año: Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Black Eyed Peas y J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”; Karol G y Nicki Minaj, “Tusa”; Lenin Ramírez con Grupo Firme, “Yo ya no vuelvo contigo”; Ozuna, Karol G y Myke Towers, “Caramelo”; Reik, Farruko y Camilo, “Si me dices que sí”.

— Artista social del año: Anitta, Bad Bunny, Cardi B, Daddy Yankee, J Balvin, Jennifer Lopez, Karol G, Lali, Selena Gomez, Shakira.

— Video favorito: Banda MS de Sergio Lizárraga y Snoop Dogg, “Qué maldición”; Christian Nodal y Ángela Aguilar, “Dime cómo quieres”; David Bisbal y Carrie Underwood, “Tears of Gold”; Ozuna, Doja Cat y Sia, “Del mar”; Rosalía y Travis Scott, “TKN”; Selena Gomez, “De una vez”.

— Concierto virtual favorito: Alejandro Sanz y Juanes, “#LaGiraSeQuedaEnCasa”; Carlos Vives, “#NoTeVayasDeTuCasa”; Juan Luis Guerra, “Privé”; Juanes & Orquesta Filarmónica de Bogotá, “Concierto Sinfónico Virtual - #VolverteAVer”; Marco Antonio Solís, “Serenata a las madres más encantadoras”; Ozuna, “#Latinosunidos”; Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, “Mexicano hasta los huesos”; RBD, “Ser o parecer 2020”; Sebastián Yatra, “SOSFest”; Yandel, “Goodbye 2020”.

