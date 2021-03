‘La Segura’ le respondió a quienes la acusan de “interesada”

Foto: @la_segura

Con la llegada de los videos cortos tipo Tik Tok a Instagram, los influenciadores también están utilizando los audios de la plataforma de la red social de la cámara, conocida como ‘Reels’, para realizar videos de todo tiempo. En las últimas horas, La Segura, una influenciadora colombiana, hizo un video viral en el que responde a sus críticos que la llaman “interesada”.

Durante los últimos días, tanto en Tik Tok como en los Reels de Instagram se han hecho famosos los videos que tienen el audio de ‘suspenso’, los creadores de contenido lo están utilizando en gran parte para crear videos graciosos o controversiales. El clip realizado por La Segura ya superó las tres millones de reproducciones, los 200 mil ‘me gusta’ y los seis mil comentarios, en la grabación de 15 segundos la influenciadora se defendió de los malos comentarios.

“Hay gente que me dice que por qué soy tan interesada con los hombres, que la plata no es todo en la vida y que el amor es lo más importante”, entonces la influenciadora le sugirió a las personas que piensan así que “entonces vaya llore por picha en un bus y no en un Ferrari, vaya compre ropita con palabras bonitas que eso la viste, vaya a mercar con amor que eso le llena la nevera, vaya viaje en aviones de papel que eso la lleva a isla pobreza, vaya y cómase un arrancado que ese no le da ni pa’ las postday, vaya gorda”.

El video ha generado diferentes reacciones entre los seguidores de la influenciadora, algunos se ríen y comparten la opinión de La Segura, pero hay otros que consideran que la joven está dando un mal ejemplo a sus seguidoras más pequeñas. “Se tenía que decir y se dijo”, “lo dan gratis y a eso agregarle que les gusta que las traten mal”, “obvio la plata sí da felicidad”, fueron algunos de los comentarios que apoyaron el video de la mujer.

Sin embargo, hay otros usuarios de la red social que consideran que el mensaje que da la influenciadora con sus palabras es el equivocado. “Vaya estudie, prepárese, luche por sus sueños para que no tenga que vender su libertad por lujos”, “pues yo sí prefiero el amor que el dinero”, “la mentalidad de la mujer latina, ser una mantenida”, son las opiniones de algunos críticos de La Segura.

La madre de La Segura también genera polémica

La madre de la influencer ‘La Segura’, Alexandra Mena, ha llamado la atención entre los seguidores de redes sociales de su hija por diferentes aspectos. Algunas personas se han enfocado en hablar del pasado de la colombiana mientras otros detallan la apariencia que luce actualmente.

A pesar de que la mayoría de críticas que recibe la progenitora de la caleña en sus contenidos digitales hacen alusión a su paso por la industria del cine pornográfico, recientemente, un usuario de Instagram señaló que Mena ya no está en edad para estar mostrando “de más” tras un video que subió en la plataforma.

En la publicación, las caleñas bailan vestidas de negro desde el balcón del apartamento de la joven, presumiendo costosas carteras.

“Mereces lo que sueñas”, fue la descripción que agregó la madre de la influenciadora en la publicación, que logró más de 37.000 “me gusta” y cerca de 450 de comentarios.

Los comentarios no se hicieron esperar para atacar a Mena, que se mostraba en la grabación con un corto vestido negro y unas botas de caña alta.

“Esa señora no se ha dado cuenta que le llegó la edad, una mujer para ser hermosa no tiene que andar mostrando de más”, fue uno de los comentarios más fuertes, al cual Mena no dudó en responder: “Sí y me llegó bella y lo que falta por mostrar jajajaa. Sígueme siempre para que veas como me sigue llegando y soy tan feliz. Una mujer es bella y tiene derecho a todo a cualquier edad”, escribió la mujer, quien cuenta con más de 700 mil seguidores en la red social.

