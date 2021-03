Comunidad detuvo a dos delincuentes y quemó la moto en que se movilizaban en Floridablanca, Santander

Ante los constantes robos, y cansados de la inseguridad, habitantes del barrio Las Villas, en el municipio de Floridablanca, Santander, tomaron la justicia por mano propia al ver que un par de atracadores que se movilizaba en moto, amedrentaban a una víctima con arma de fuego y cuchillo para despojarla de sus pertenencias.

Varios de los habitantes del sector la emprendieron contra los ladrones, tomaron su vehículo y lo incineraron; además, mantuvieron a los supuestos asaltantes sometidos hasta que las autoridades llegaron al lugar e hicieron la captura.

De acuerdo con lo informado por el diario regional Vanguardia, un par de jóvenes, al parecer, pretendían robarle la gorra y el celular a un hombre, pero, al verse descubiertos, empezaron a disparar.

Según las autoridades que acudieron al lugar y realizaron la captura, uno de los atracadores es alias ’Muelas’, quien tiene un “prontuario considerable de antecedentes y registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de la Fiscalía”.

Asimismo, el medio señala que en este mismo sector, hace cerca de una semana, el dueño de una barbería resultó herido con un arma neumática, al oponerse a un hurto.

Así fue el incendio de la moto por parte de la comunidad el barrio Las Villas:

Escalada de hurtos en Cabecera, Bucaramanga

El pasado viernes, 26 de febrero, se difundieron imágenes que muestran cómo un motorizado arrastra a su víctima sobre la carrera 38 con calle 45 para hurtarle su bolso. Estas acciones son tan recurrentes, que han llevado a que los ciudadanos estén optando por hacer justicia por sus propias manos.

Al igual que los hechos de Floridablanca, el pasado 18 de febrero, habitantes del barrio San Pio también incendiaron la moto de otros atracadores. Así lo informo el diario Vanguardia, el cual detalló que hombres en moto intentaron robarle el bolso a otra mujer en la carrera 33 con calle 48, lo que motivó que la gente reaccionara quemando el vehículo.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Cabecera, Trinidad Flórez Pabón, le solicitó con urgencia al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, prestar atención para que conozca de primera mano las quejas y busque soluciones efectivas.

“Los robos ocurren todos los días, hasta nos da miedo detenernos en los semáforos. Tenemos un alcalde ausente que no ha venido a escucharnos, mandan algunos profesionales, pero realmente queremos que él ponga la cara y dialogue directamente con la comunidad. Aunque vive en el barrio, sale con sus escoltas y camionetas blindadas, no ve la problemática porque no anda a pie por las calles”, indicó Flórez al medio.