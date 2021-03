“Yo no necesito una lipo”: hija de Diomedes Díaz responde a quienes dicen que su cuerpo es operado

Foto: @lilydiazg

Betsy Liliana Díaz, hija del ‘Cacique de la junta’, no se ha destacado por su talento musical, a diferencia de varios de sus hermanos, sino por su belleza. La comunicadora social se encuentra, actualmente, de viaje con su familia en San Andrés, desde donde publicó una imagen que generó muchos comentarios, algunos de mal gusto.

En la fotografía, publicadas este lunes, la también emprendedora lució un traje de baño de dos piezas de color rosado, mientras en el fondo se ve el mar y un barco. La instantánea, que ya acumula más de 50 mil me gusta y 300 comentarios, llamó la atención por el abdomen plano y los glúteos de la joven; ambas partes del cuerpo fueron criticadas por algunas mujeres, que las calificaron como “no naturales” en los comentarios de la publicación.

Esta es la imagen en la que la creadora de su propia marca de productos para el cuidado del cabello desató dudas sobre su belleza natural:

Foto: @lilydiazg

Los comentarios, que han ido desapareciendo de la publicación, le preguntaban a Betsy Liliana por la naturalidad de su cuerpo. “Esas son nalgas nuevas”, “¿son naturales?”, también algunos aseguraron que la joven se había realizado la liposucción. Sin embargo, Díaz ha destacado los comentarios positivos que recibe y eliminado aquellos que cuestionan su cuerpo.

Además, la hija de Betsy González, una de las novias que tuvo el difunto Diomedes, apareció en sus historias de Instagram con un video en el que tiene puesto el mismo vestido de baño y baila sensualmente presumiendo su cuerpo. “Para las habladoras”, escribió la joven que recientemente contrajo matrimonio, en la publicación.

De la misma forma, la joven expresó su inconformidad con los comentarios y aseguró que si ella se hubiera realizado alguna cirugía plástica lo diría sin problema. “Estaba leyendo los comentarios de mi foto y oigan ¿por qué nos damos tan duro entre mujeres? Yo no necesito una lipo, y el día que me haga una les digo ‘marica, me la hice’, pero no la tengo, qué culpa”.

Hija de Diomedes responde a quienes dicen que su cuerpo es operado

Betsy González y Diomedes Díaz tuvieron una relación amorosa después de que el cantante diera por finalizada su relación con Patricia Acosta, ante la ley la única esposa del cantante, y antes de que el ‘Cacique’ empezará a frecuentar a Consuelo Martínez, última mujer de Diomedes antes de morir. De la relación de González y Díaz nacieron tres hijos: Luis Mariano, “El Travieso” Moisés Díaz que falleció en un accidente de tránsito y Betsy Liliana.

Esta última contrajo matrimonio en el pasado mes de noviembre junto al empresario, Evelio Escorcia. La joven de 23 años lució un vestido largo ceñido al cuerpo con algunos detalles en plateado, además de un cabello recogido en una trenza, mientras su esposo llevaba un traje color beige. El evento fue privado y contó con todos los protocolos de bioseguridad, pues todos los invitados asistieron a la ceremonia con tapabocas para cuidarse del coronavirus.

En el matrimonio resaltó el discurso del abuelo de Betsy, quien entregó a la joven a su esposo, recordando al ‘Cacique de la junta’ y a su hermano. “Quiero aprovechar para recordar aquí a dos personas que hacen falta en esta ceremonia: tu padre y tu hermano Moisés, que te guían desde el cielo y con su luz te iluminarán el camino por donde quiera que juntos anden”, destacó el hombre.

Actualmente, la joven se encuentra en San Andrés junto a su madre Betsy Liliana González, sus hermanos Luis Mariano Díaz, Elder Dayan Díaz, Rafael Díaz, y sus respectivas parejas, donde todos han compartido imágenes luciendo los mismos conjuntos de ropa y trajes de baño.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS: