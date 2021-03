El ilusionista colombiano Gustavo Lorgia habló del día que hizo un show de magia para Pablo Escobar: “Toda la familia era una gente muy cariñosa”

Gustavo Lorgia

En el programa del Canal Caracol, Se dice de mí, dirigido y presentado por la periodista colombiana de entretenimiento Diva Jessurum, Gustavo Lorgia, uno de los magos más populares del país, habló de su recorrido artístico y de su vida. En medio de sus declaraciones, el ilusionista habló de la vez que realizó uno de sus actos mágicos para el que sería recordado como el narcotraficante más poderoso del mundo, Pablo Escobar.

De acuerdo con su relato, Lorgia fue contratado para hacer sus actos de magia en una primera comunión. Al llegar al lugar, en el hotel Intercontinental de Medellín, ubicado en la exclusiva zona de El Poblado, se encontró con una extravagante fiesta.

Victoria Eugenia Henao junto a Pablo Emilio Escobar.

“Era exagerada la fiesta; había cosas exageradas de regalos (...) como mucho bombo. Pero en ese momento no era tan fuerte lo que pasaba con ellos. Pero sí era extraño ver tanto lujo en una primera comunión.”, señaló Consuelo Lorgia, hermana del mago.

De acuerdo con el relato de Gustavo, quien no quiso confirmar si se encontró cara a cara con el capo del narcotráfico, asegura haber visto a sus familiares, y declaró que, como siempre, y como estaba acostumbrado, se encontró con un ‘público maravilloso’ que solo quería disfrutar de su magia y no sospechó de nada extraño durante su actuación. “Era una gente muy querida. Toda la familia era una gente muy cariñosa, muy unida y, obviamente, nunca me imaginé que en su interior fuera lo que fue”.

Según explicó Diva Jessurum, hacia los 80, cuando Escobar tenía un fuerte renombre en el país, enviaba a personas de su confianza a contratar artistas para que se presentaran en sus ostentosas fiestas; sin embargo, los artistas no sabían que el anfitrión era Escobar hasta que llegaban al lugar del evento y se lo encontraban de frente o, incluso, explica la periodista, ni siquiera lo veían por ahí.

Lorgia aseguró que él no era el único personaje conocido en la fiesta, y que incluso hubo un artista de talla internacional, del que no reveló el nombre.

“En un momento como los ochentas, en los que Colombia estaba en una crisis moral, de narcotráfico, política tan grande, creo que estas ofertas que había en la televisión de entretenimiento fueron muy importantes (...) también creo que los magos fueron los primeros ídolos de las nuevas generaciones”, explicó María Paula Lorgia, hija del mago, al cuestionársele respecto a las razones por las que Escobar solicitó a su padre en aquella fiesta infantil y familiar.

Así mismo, Gustavo Lorgia (hijo) explicó que a su padre lo habían invitado porque, precisamente, además de ser uno de los personajes más populares de ese entonces, por su acto que llenaba de ilusión. “Como mi padre siempre ha ofrecido un show de grandes ilusiones (...) era casi que consecuente que este tipo de personas se vieran interesadas en este tipo de espectáculos tan grandilocuentes”.





