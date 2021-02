J Balvin estrenó ‘MA G’, el sencillo donde presentó a Castilla, el barrio de Medellín que lo vió crecer

J Balvin presentó "MA G". Foto: Captura de video.

Durante los últimos días el cantante colombiano, J Balvin, no ha parado de dar noticias, además del rumor de embarazo de su novia Valentina Ferrer, presentó sin previo aviso su nueva canción “Ma G”, junto al videoclip del sencillo que fue grabado en el barrio Castilla de Medellín, donde creció.

El video fue grabado el pasado mes de enero en las calles del barrio que pertenece a la Comuna 5 de la capital de Antioquia, donde el paisa habría dado sus primeros pasos en la música para convertirse, actualmente, en uno de los cantantes colombianos del género urbano más reconocido en el mundo.

“Desde Medellín para el mundo. Ma G, cuando nadie me la dio yo me la di. No dejes de soñar. Ma G disponible ya en todas las plataformas”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, medio a través del cual anunció el estreno del sencillo el pasado sábado.

Durante la grabación del video, el paisa logró causar conmoción en la ciudad, consiguiendo ser tendencia en redes sociales. Al barrio de Castilla llegó con un grupo de bailarines y un Ferrari amarillo, lo cual fue parte fundamental del escenario que le dio vida al videoclip que ya cuenta con un millón de visualizaciones.

La canción también fue presentada el pasado sábado 27 de febrero, durante el show previo a la pelea de boxeo entre el mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y el turco Avni Yilirim, en Miami (Estados Unidos).

La ceremonia comenzó con la actriz y cantante mexicana, Sofía Reyes, quien fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano, luego la estrella latinoamericana de música urbana encendió el estadio con un miniconcierto donde también cantó su éxito “Mi Gente” para acompañar al boxeador mexicano hasta el cuadrilátero.

Ante el espectáculo un sinnúmero de cibernautas expresaron su emoción en redes sociales, señalando que el show superó al del pasado Super Bowl, entre Tampa Bay y Kansas City, y que a fue a cargo de The Weekend.

(Foto: Twitter/DAZNBoxing)

Muchas felicidades”: el “Canelo” Álvarez confirmaría la espera del primer hijo de J Balvin y Valentina Ferrer

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez habría confirmado los rumores de la supuesta espera del primer hijo de la estrella de la música urbana J Balvin, luego de que dirigió un mensaje de “felicitaciones” a la pareja del cantante, la modelo Valentina Ferrer.

El “Canelo” felicitó a la modelo originaria de Argentina durante un momento tras bambalinas del espectáculo que ofreció J Balvin el día de ayer, para acompañar el combate entre el púgil jalisciense y Avni Yildirim en Miami, Florida.

El encuentro entre ambas personalidades comenzó como un saludo cordial, pero pronto el cantante se mostró sumamente alegre por el triunfo del boxeador. A lo que el deportista respondió con un efusivo abrazo.

Sin embargo, lo que captó la atención de los internautas fueron las palabras que dirigió el “Canelo” a la novia del cantante: “Muchas felicidades, eh”, expresó el púgil a la maniquí de 27 años de edad cuando tuvo la oportunidad de saludarla .

El gesto despertó toda clase de sospechas entre los seguidores del cantante, quienes aseveraron que la reacción del deportista confirma la sospecha de un presunto embarazo de la modelo que representó a su país en el certamen de belleza Miss Universo en 2015.

Fue el pasado 23 de febrero durante el programa de entretenimiento El Gordo y La Flaca que la periodista Tanya Charry aseguró que la modelo tiene un embarazo de cinco meses gestación:

“En medio de tantas noticias negativas, llega una noticia que nos alegra muchísimo y tiene que ver con J Balvin. Él no quería que la gente se enterara de este notición, pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin, que va a ser papá”, afirmó la reportera.

En ese entonces, la cámaras del programa captaron a la pareja cuando llegaban a un restaurante en Los Ángeles, California. Y, aunque la modelo procuró mantenerse lejos de los reporteros, la periodista dijo que logró confirmar los rumores de un supuesto embarazo.

“A pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar el cantante durante la pandemia, parece que hicieron firmemente la tarea y el resultado es que prono llegará un ‘Balvincito’ o una ‘Valentinita’”, informó la reportera del medio.

La especulaciones sobre un posible embarazo de la modelo han crecido durante los últimos meses. Sin embargo, en entrevista concedida a la revista colombiana Semana a finales del 2020, J Balvin negó estar por convertirse en padre.

Le puede interesar: