Duque dice que si Marta Lucía Ramírez renuncia, buscará otra mujer para el cargo de vicepresidente

Marta Lucía Ramírez e Iván Duque.

Este 28 de febrero el presidente Iván Duque concedió una entrevista a Noticias RCN, en la cual se refirió a la posible candidatura presidencial de Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta de la República, y el reemplazo que llegaría.

“Si la vicepresidenta opta por participar en el proceso electoral, yo buscaré una mujer vicepresidenta que me acompañe durante el resto de mi periodo”.

Así, Duque se refirió por primera vez a la posible salida de Ramírez del cargo al que llegó en 2018 gracias a una coalición de derecha entre el Centro Democrático y el partido Conservador. Aseguró, además, que la vicepresidente está capacitada para ocupar el cargo de presidente.

La doctora Marta Lucía Ramírez es una persona de grandes competencias y que tiene un genuino sentimiento patriótico. Si ella decide aspirar a la presidencia de la República, le va a traer una gran contribución a nuestra democracia por su talante y por su talento.

Sostuvo que no quiere inmiscuirse en la posibilidad de decisión de Ramírez acerca de salir del cargo para buscar ser la primera mujer presidente de Colombia.

“Ella debe tomar esa decisión y yo no quiero que esa decisión esté presionada por mí”, aseguró el presidente a ese medio afín.

La salida de Ramírez estaría próxima a ocurrir

Los rumores que apuntan a la renuncia de Marta Lucía Ramírez a su cargo cada vez crecen más. Sin embargo, una declaración hecha por la periodista de Caracol Radio Darcy Quinn, una de las más informadas de lo que pasa al interior del Gobierno nacional, confirmaría de una vez por todas la decisión de la funcionaria.

“Es un hecho que se va. Aunque dice que lo está pensando, tengo información de que es un hecho, sobre todo, porque el partido Conservador ya se le acercó para pedirle que sea su candidata”, aseguró.

La comunicadora explicó que, por motivos de tiempo de cara a la candidatura presidencial de 2022, la renuncia se daría en el mes de abril, y desde ya el Gobierno nacional estaría barajando los nombres de su posible reemplazo.

Pocos minutos después de conocida esa información, la vicepresidenta del actual gobierno concedió una entrevista en Blu Radio, donde desmintió esa posibilidad, pero no ocultó su deseo de que en algún momento la campaña presidencial se pueda dar.

“Eso no es una decisión tomada, me tiene muy impresionada tantas especulaciones, ya le han puesto hasta fecha, reemplazos y reitero que eso no es una decisión tomada. En estos momentos la prioridad es el trabajo que estamos haciendo en el Gobierno para la reactivación de la economía, ya llevo más de un año trabajando con los 86 gremios de la producción nacional en los pactos de crecimiento, empleo, exportaciones y demás”, afirmó Marta Lucía Ramírez.

De acuerdo con la mandataria, su preocupación actual es ayudar al presidente Iván Duque en los próximos días, ya que serán cruciales con respecto al manejo de la pandemia, pues cabe aclarar que el próximo 20 de febrero se tiene programado el inicio de la vacunación en el territorio nacional.

“Este mes de febrero es crítico para la reactivación, estoy dedicada también a un tema importantísimo que es el de la población informal, nosotros tenemos que lograr que la situación tan difícil que estamos viviendo por el covid también sea una oportunidad para dar políticas públicas que incluyan a los informales. Hay que capacitarlos y darles acceso a la financiación”, añadió.

Por lo tanto, no ha tenido tiempo de revisar las fechas de las elecciones de 2022 y por eso no tiene claro cuando sería el tiempo límite para tomar la decisión, si es que la piensa tomar.

Comentó que, en dado caso de llegar a ser candidata tendría que evaluar muchos aspectos, pues es consciente de que para tomar esa decisión hay que tener mucha certeza y es porque se le puede ofrecer al país la mejor opción “ganadora”.

Sobre su cargo destacó que: “la fórmula de la vicepresidencia tiene que ser alguien que trabaje y se integre muy bien con el presidente, no es solamente un tema político. Yo creo que el Partido Conservador ha pensado bastante, pero son temas que en su momento habría que conversar”.

Además, fue clara al afirmar que el puesto de la Presidencia de la República no puede ser solamente para los hombres, según ella, la población tiene que abrirse a la posibilidad de tener una mujer en el primer cargo del país, ya que son muchas, incluida ella, las que se han preparado en la política y por supuesto desearían que se abriera la oportunidad en dado caso.

A la espera de la decisión que pueda tomar Marta Lucía Ramírez en los próximos días, las candidatas para ser su reemplazo son varias, entre los nombres que suenan fuertemente están: Ángela María Orozco, ministra de Transporte, la excanciller Noemí Sanín, la exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y Alicia Arango, quien se posesionó como embajadora en Suiza al parecer estaría descartada.

Le puede interesar