Actor de ‘Enfermeras’ se salvó de un trágico final luego de sufrir un intento de atraco en Bogotá

César Manzano

César Manzano, uno de los actores del elenco de la popular serie colombiana ‘Enfermeras’ de RCN, denunció, a través de sus redes sociales, que vio su vida en peligro luego de verse involucrado en un asalto a mano armada. El artista, quien se recuperó satisfactoriamente de sus heridas, relató los hechos que le hicieron pensar que no saldría con vida de aquel lugar al que había ido en medio de sus tiempos de ocio.

El actor, de origen venezolano, comentó, al lado de una foto de él en el hospital con una venda en una de sus mejillas, que se encontraba en una caminata por los cerros de Bogotá cuando, al salir de la zona, y empezar a bajar la zona montañosa, fue abordado por un joven que, según él, se notaba muy drogado, y que además, llevaba un revólver en sus manos.

“Lo que me sucedió no fue un milagro porque decir eso haría pensar que lo que me sucedió pasa una vez en un millón, o lo que es peor, hace pensar que de alguna manera recibí una especie de premio divino. Y esa no es la verdad”, comienza el texto en el que narró su historia.

Manzano aseguró que el joven, que se aprovechó de que tenía una arma de fuego en las manos, lo hostigó para llevarlo a una zona más apartada de la que ya se encontraba, en donde se dispuso a pedirle que le diera sus objetos de valor. El actor, que interpreta al doctor Obando, decidió, en medio de un ataque de defensa, lanzarse en contra del joven para quitarle el arma.

De acuerdo con el relato del actor, forcejeó con el presunto delincuente como si fuera “una escena de una película de acción”, lo que generó que cayeran por una loma y él perdiera el agarre del arma que ya le había logrado quitar al ladrón.

“Alcancé a ponerme de rodillas pero ya el joven estaba parado a mi lado, me dio un cachazo en la cabeza, luego otro, y luego otro, la sangre comenzó a bañarme la cara, ahí sentí que había llegado el final”, explicó el actor.

En el suelo, y herido, César comentó, en su cuenta de Instagram, que, aunque sabía que probablemente esos iban a ser los últimos momentos de su vida, y aunque pensó en sus dos pequeñas hijas, algo en su interior le hizo sentir paz y le hizo saber que todo iba a estar bien.

Segundos después, el joven, que se encontraba de pie, mirando al actor, apuntó el arma hacia la humanidad de César, quien aseguró que a pesar del ruido y del olor de la pólvora, no sintió ningún impacto en su cuerpo.

“El joven me apuntó a la cabeza y sonó un disparo sordo, salió mucho humo del arma, olió a pólvora, pero no sentí nada, miré al joven que cambió su expresión, su mano comenzó a temblar y volvió a activar el gatillo una, dos, tres, y cuatro veces pero el arma solo hacía ‘click’”, continuó el relato.

Luego del cuarto disparo, el quinto sí surtió efecto, y el actor comentó que sintió como algo le había quemado la cara, y como sentía “fuego en su boca”. Tras el disparo, ambos asustados, corrieron en direcciones contrarias, dice el actor, el ladrón buscaba escapar, y él, por su parte, decidió bajar de la loma para buscar ayuda.

“Se hizo un leve silencio entre los dos antes de que ambos corriéramos en direcciones contrarias, me tomó como una media hora bajar la montaña con la sangre entorpeciéndome la visión, extenuado, mareado, pero sorprendido de lo que me acababa de pasar. Eso no fue un milagro, queridos, hoy más que nunca estoy convencido de que estamos bendecidos con la presencia de Dios en nuestras vidas constantemente, y cuando abrazamos esa luz no hay nada que nos pueda hacer daño, ni una bala” aseguró César.

Manzano, quien se recuperó satisfactoriamente de sus heridas, aseguró que su familia fue parte del proceso para que hoy, luego del trágico hecho, vuelva al set de grabación de ‘Enfermeras’.

“Definitivamente volví a nacer, Dios me dio una segunda vuelta, y la pienso honrar llenando de luz y amor todas mis acciones, es así de simple (...) Estoy de vuelta queridos, pienso seguir viviendo esos milagros diarios que son la vida”, concluyó el actor.





