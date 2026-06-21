Comunidad de Nelson Mandela en Cartagena vandalizó vehículo que presuntamente transportaba tarjetones marcados

El hallazgo de camioneta con, presuntamente, tarjetones marcados a favor de Abelardo de la Espriella en el barrio Nelson Mandela de Cartagena ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades electorales y ha provocado la intervención de la Policía Nacional, mientras la ciudadanía exige respuestas y transparencia en el proceso - crédito @Soy_elfranco / X

El hallazgo de una camioneta, presuntamente, con tarjetones marcados a favor de Abelardo de la Espriella en el puesto de votación Salvador del barrio Nelson Mandela en Cartagena, fue difundida por diversos medios locales, al poner en alerta a los votantes que reaccionaron de manera violenta ante el hecho.

De acuerdo con reportes recogidos por medios locales como El Trino.co, Noticia Cartagena y el Granadino, a través de videos compartidos en sus redes sociales, se observó cómo una camioneta gris, identificada con microperforados alusivos a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fue interceptada cerca del puesto de votación. Desde el interior de las instalaciones, varias personas le reclamaron a gritos a los ocupantes del vehículo: “Respeten el proceso, váyanse, la Registraduría es cómplice”, según un registro audiovisual.

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Otros fragmentos mostraron a un ciudadano rayando con aerosol negro la publicidad de la camioneta, mientras las personas al redor gritaban que se fuera del lugar. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional acudieron para dispersar a la multitud y evitar que agredieran al conductor del vehículo, quien intentaba retirarse del área.

Las imágenes de una camioneta identificada con propaganda de Abelardo de la Espriella y presuntamente cargada con tarjetones previamente diligenciados, captadas en el barrio Nelson Mandela, han generado tensión y sospechas de fraude en una jornada electoral ya marcada por la desconfianza - crédito Diego Chaparro Hernandez / Facebook

Reacción ciudadana y ambiente de desconfianza

La circulación de estos videos generó debate inmediato en plataformas digitales. Algunos usuarios denunciaron que: “los policías en vez de proteger a la comunidad escoltaron al bandido”, mientras otros cuestionaron la veracidad de la información y plantearon sospechas sobre una posible maniobra para perjudicar al candidato: “¿Y están seguros que el del carro es de Abelardo De la Espriella o de Cepeda o todo estaba organizado para tratar de enlodar a Abelardo?”, escribió un internauta.

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En el contexto electoral, la presencia de material proselitista y tarjetones marcados ha ido acompañada de acusaciones de compra de votos y fraude. “Eso es vandalismo, atacaron porque el carro llevaba el logo del tigre”, señaló otro comentario, refiriendo a los símbolos de campaña del aspirante presidencial.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre los hechos. Tampoco se ha conocido un pronunciamiento de la Registraduría ni de la Policía Nacional respecto al incidente.

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La presencia de vehículos institucionales con material electoral marcado en favor de un candidato, sumada a la reacción de los votantes y la ausencia de respuestas oficiales, ha convertido al barrio Nelson Mandela en epicentro de la polémica y el debate sobre la integridad del proceso electoral en Cartagena - crédito Deivis Nassi López / Facebook

Delitos electorales previstos en la legislación colombiana

La ley colombiana establece penas severas para quienes incurran en prácticas fraudulentas durante los comicios. Los delitos relacionados con la compra y venta de votos pueden acarrear condenas de entre cuatro y siete años y medio de prisión, de acuerdo con el Código Penal.

El artículo 386, sobre perturbación de certamen democrático, castiga con prisión de cuatro a nueve años y multas a quienes, mediante engaños, perturben o impidan la votación o el escrutinio. Si la conducta implica violencia o la ejecuta un servidor público, las penas pueden aumentar hasta doce años y medio de cárcel y sanciones económicas superiores.

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Entre las figuras punibles, la normativa incluye el constreñimiento al sufragante, el fraude al sufragante, el fraude en la inscripción de cédulas y la corrupción al sufragante. Cada una de estas conductas busca evitar que se vulnere la libertad del voto o que se distorsionen los resultados electorales mediante coacción, engaño, o dádivas.

La personas denunciaron en redes sociales que el vehículo llegó con votos marcados - crédito Deivis Nassi López / Facebook / Diego Chaparro Hernandez / Facebook / @Soy_elfranco / X

También se contemplan delitos como el tráfico de votos, el favorecimiento al voto fraudulento, el retraso intencional en la entrega de documentos electorales, la alteración de resultados, la ocultación o retención ilícita de cédulas, y la denegación de inscripción de candidatos o listas. Estas acciones atentan contra la legalidad del proceso y la voluntad popular.

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Además, la legislación prohíbe expresamente la propaganda política el día de las elecciones, según el artículo 10 de la Ley 163 de 1994. Ninguna persona puede realizar manifestaciones, comunicados o entrevistas con fines electorales durante la jornada.

Llamado a la denuncia y consecuencias legales

Las autoridades judiciales instan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que implique promesas, entrega de dinero o bienes a cambio del voto. La colaboración de los testigos es fundamental para que las investigaciones prosperen y se sancione a quienes violen la ley.

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En Colombia, la protección del voto libre y secreto constituye uno de los pilares del sistema democrático. Los delitos electorales no solo afectan el resultado de una elección, sino que erosionan la confianza de la sociedad en sus instituciones.