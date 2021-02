‘La Liendra’ y ‘Dani Duke’ usaron pasamontañas para pasear por Bogotá y huir de sus seguidores

La pareja de influenciadores compuesta por Mauricio Gómez, más conocido como ´La Liendra´, y Daniela Duque, conocida como ‘Dani Duke’, decidieron tomarse unos días de vacaciones en Bogotá y para no ser reconocidos por sus fanáticos, se taparon el rostro completamente. Ambos caminaron por la ciudad y asistieron a un parque de diversiones usando pasamontañas.

Aunque el viaje lo hicieron hace cinco días, las imágenes y videos las publicaron apenas este jueves 25 de febrero, pues ambos querían transitar sin ser molestados. Además, la familia de Gómez también asistió al paseo, por lo que el influencer quería dedicarse solo a ellos.

“Tengo esto (el pasamontañas) porque ya me han pedido bastantes fotos y quiero estar es con la familia, así que vamos a disfrutar”, explicó ‘La Liendra’ en uno de los videos que subió a sus redes sociales.

A pesar de su estrategia, varios seguidores de la pareja lograron descubrirlos y tomarse foto con ellos. Cuando decidieron no acercarse más a las personas, los influenciadores simplemente se pusieron sus pasamontañas y volvieron a divertirse en la capital colombiana.

‘La Liendra’ aseguró que quiere mucho a sus seguidores y les agradece el apoyo, pero quería estar solo con sus seres queridos. Agregó que solo fue a espacios con poca gente porque no quería encontrarse con muchas personas, también teniendo en cuenta las medidas para evitar los contagios de covid-19.

“Primero por seguridad, uno no sabe las intenciones de los que nos esperan afuera; segundo, porque no quería que en el lugar hubiera muchas personas sino que las personas que están y que me encuentre era porque estaban en el lugar no porque fueron por mí y tercero porque quería pasar con mi familia” - ‘La Liendra’.