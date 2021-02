Estas son las nuevas medidas que se implementarían en Bogotá dependiendo de la ocupación de las UCI

Ciudadanos recorren las calles durante la cuarentena por el coronavirus en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó las medidas que tendrá la capital del país de acuerdo con los niveles de ocupación que se tengan en el sistema hospitalario, con el fin de que la ciudadanía y los distintos sectores económicos conozcan de manera anticipada las restricciones que se implementarían en caso de un aumento en el número de contagios por covid-19.

Según detalló el periódico El Tiempo, las medidas se establecerán a través de un “semáforo” de salud, el cual contará con cuatro niveles, cada uno identificado por un color: verde, amarillo, naranja y rojo, en los cuales se hallarán los lineamientos que se seguirán, dependiendo de la ocupación de las unidades de salud de Bogotá.

De esa manera, de acuerdo con la Alcaldía, si el nivel de ocupación en los hospitales de la capital es mínimo, es decir, no supera el 70%, con el semáforo se podrían establecer dos niveles de medidas. En primer lugar, si este se encuentra en verde, los lineamientos para Bogotá serán: control de aforos en los establecimientos, horarios de entrada por sectores económicos, alternancia en centros educativos, y tanto la ciclovía como los parques de la ciudad permanecerían abiertos.

El siguiente nivel es el amarillo, donde la capital del país, además de tener las medidas anteriormente mencionadas, incluiría otras como el establecimiento de zonas de cuidado especial para contener el aumento de los casos por covid-19, y solo estaría permitido realizar reuniones con el núcleo familiar que se convive.

Según la información divulgada por el diario El Tiempo, Bogotá actualmente se encuentra en el nivel amarillo. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por Saludata, el Observatorio de Salud de la capital, con corte a 25 de febrero, la ciudad tiene una ocupación total de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 62,5%, y la ocupación de las UCI destinadas a la atención de covid-19 está en 54,1%.

Sin embargo, si la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad superara el 70%, las restricciones igualmente aumentarían, es decir, que Bogotá entraría al nivel naranja, en el cual se volvería a decretar la cuarentena por localidades, el cierre nocturno de establecimientos comerciales, se implementaría de nuevo el pico y cédula y se suspenderían los procedimientos quirúrgicos no necesarios.

Finalmente, si el nivel de ocupación de las UCI en Bogotá continúa aumentando, el semáforo de la ciudad llegaría al nivel rojo, donde se declararía alerta roja en la capital, con lo que, según dio a conocer el Distrito, se decretaría cuarentena generalizada, habrá toque de queda, se cerrará el comercio informal, las instituciones educativas, los parques y las ciclovías no funcionarían, y además no se permitirían los procedimientos quirúrgicos no necesarios, así lo indicó El Tiempo.

El Distrito, sin embargo, aclaró que dependiendo de cuál sea el nivel en el que se encuentre el semáforo de la ciudad, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos continuo y la ventilación adecuada en el hogar o cualquier tipo de establecimiento, seguirán siendo medidas obligatorias.

Las cifras de contagios en Bogotá

Los últimos datos dados a conocer por el Observatorio de Salud de Bogotá, Saludata, con corte a este jueves 25 de febrero, indicaron que la capital del país ya suma 655.252 casos confirmados de covid-19, de los cuales 346.809 se han registrado en mujeres, mientras que 308.443 se han reportado en hombres.

Por edades, la población en la que más se han reportado casos de contagio del virus, es la que se encuentra entre los 30 y 39 años con un total de 145.814 casos de covid-19, seguido por los ciudadanos que tienen entre 20 y 29 años con 143.899 casos de coronavirus.

De acuerdo con las cifras de Saludata, las localidades de Bogotá donde más casos se han consignado hasta el momento son: Suba con 92.533 casos; Kennedy con 82.063; Engativá con 70.333, y Bosa con 47.394.





TAMBIÉN PUEDE LEER