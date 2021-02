Claudia López solicitó al ministro de Salud que las alcaldías coordinen los lugares de vacunación e inmunizar a los mayores en sus casas

Adultos mayores esperan en sillas para ser atendidos por una IPS en Chapinero. Foto: Noticias Caracol.

Este viernes 26 de febrero, el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las aglomeraciones en los puestos de vacunación y recordó que la inmunización de los adultos mayores de 80 años se realiza con agendamiento.

Este anuncio lo hizo el jefe de cartera luego que se conocieran imágenes de las largas filas y congestiones que se han presentado en algunos centros de salud de Bogotá, donde se han adelantado las jornadas de inmunización de este grupo poblacional priorizado en la primera fase del Plan Nacional de Vacunación.

“Evitemos aglomeraciones, por eso se vacuna a los adultos mayores con agendamiento. Las familias no deben llevar a mayores no agendados a las instituciones de salud. Si todos colaboramos lograremos en pocas semanas la vacunación completa”, indicó el Fernando Ruiz.

Estos amontonamientos se presentaron especialmente en la IPS de Chapinero, al nororiente de la ciudad, durante la mañana de este viernes y en algunos centros de salud de la localidad de Suba, durante la jornada que se realizó el jueves en los que se evidenciaba una desorganización en el programa.

Los mayores de 80 años, en algunos casos en sillas de ruedas, balas de oxígeno y bastones junto a sus acompañantes se presentaron a tempranas horas de la mañana para recibir las dosis, sin embargo, se encontraron con prolongadas filas en la calle y montoneras dentro de los puestos de vacunación.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitó al ministro que las alcaldías coordinen y organicen espacios como los coliseos en las ciudades para este proceso de inmunización con el que se busca inmunizar a 35, 2 millones de colombianos en el país.

“Apreciado ministro. Seguramente las EPS/IPS mejorarán el agendamiento evitando aglomeraciones, pero le insistimos en que se nos permita a las Alcaldías coordinar y organizar lugares como coliseos donde podamos convocar sin barreras de EPS ni agendamiento y para mayores ir a su casa”, indicó la mandataria a través de su cuenta de Twitter donde citó la publicación del jefe de cartera.

La Alcaldía de Bogotá informó que para la jornada de este jueves fueron suministrados 21.467 biológicos que fueron distribuidos 2.237 para mayores de 80 años y 6.220 para el personal de la salud de primera línea.

Bogotá inició el proceso de vacunación a mayores de 80 en dos hogares geriátricos de la ciudad. Foto: Secretaría de Salud.

Aglomeraciones y largas filas en vacunación a adultos mayores contra el covid-19 en Bogotá

Noticias Caracol dio a conocer imágenes de las largas filas que han tenido que hacer los adultos mayores y sus acompañantes en el centro de Bogotá, específicamente en la Instituto Prestador de Salud VIVA 1A IPS. “Ella tiene 84 años, me pusieron la cita a las 8:10, pero me dicen que se demoran hasta que no atiendan a todo el mundo, y ella no puede permanecer de pie”, dijo al noticiero una de las acompañantes de la adulta mayor que debe inmunizarse el día de hoy.

Según reportó el medio, la fila del centro prestador de salud para que los ciudadanos puedan ingresar a su proceso de vacunación le da la vuelta al establecimiento, y de acuerdo con las personas que se encuentran en el lugar, llevan esperando más de una hora para ser atendidos.

“Esto es indignante para las personas, para nuestros abuelos, hace una hora estoy acá, tengo a mi abuelo sentado en un andén, no sé lo que está haciendo la EPS ni la IPS (...) miren la fila, yo creo que hay alrededor de 50 personas esperando”, indicó otra acompañante de un adulto mayor al mismo noticiero.

Las imágenes registradas por Noticias Caracol igualmente evidencian como adultos mayores con bastón deben permanecer de pie mientras esperan que la IPS los atiendan; algunos otros con un estado de salud más delicado han sido acomodados por sus familiares en sillas mientras hacen la fila. “Nos avisaron de un día para otro, me parece el colmo, y ella tiene EPOC, por lo que ni siquiera pudimos conseguirle el oxígeno portátil”, denunció otra acompañante de un adulto mayor.

